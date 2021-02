Beboer i ældrebolig: Her sker ingenting

- Her sker ingenting, siger Dorthe Henriksen, som overvejer at køre en tur i Bilka på sin elscooter, bare for at der skal ske et eller andet - eller bare ringe til folk. Men det er ikke det samme som besøg eller når der kommer gæster på plejecentret, for eksempel fra folk, der kommer i aktivitetscentret.

- Jeg har siddet og set fjernsyn. Jeg har ikke kunne koncentrere mig om at læse. Jeg plejer at køre ud. Ellers har jeg ringet til folk, bare for at snakke med nogen i det hele taget. Jeg har hørt musik og sådan. Så begynder man at rydde op og gøre lidt rent. Afkalke sin elkedel, bare for at have noget at lave, siger Dorthe Henriksen og fortæller, at dagene i ældreboligen har været meget trivielle. Hun forklarer samtidig at det hårdeste muligvis har været, at være overladt til egne tanker, mens det eneste input har været et tv, hvor nyhederne ikke just har været opmuntrende: