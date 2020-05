Artiklen: Basketklub jubler over nyt gulv

Solrød Kommune imødekommer et stort ønske fra basketklubben Solrød Comets. Gulvet i sportshallen på Munkekærskolen bliver nu udskiftet.

En del af kommunens Covid-19 indsats er at fremrykke vigtige investeringer i kommunens faciliteter, og det er udskiftning af det slidte gulv også et udtryk for.