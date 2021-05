Barselscafé med babymassage

Barselscafeen er et tilbud til nybagte forældre. Her byder vi på hyggelige aktiviteter og interessante foredrag for forældre med babyer. Her er der plads til at møde andre forældre og få ny inspiration med hjem. Spædbørn og tumlinger er meget velkomne i barselscaféen, og der vil være plads til både at amme, lege, trøste og skifte ble. Børnebibliotekaren står desuden altid klar med ideer og gode råd til tidlig sprogtilegnelse for de allermindste.