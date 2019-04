Barbara er på udveksling i Greve: - Jeg valgte ikke Danmark, men Danmark har valgt mig

Se billedserie Greve Rotaryklubs præsident, Hans Frost, overrækker klubbens vimpel til Barbara som tak for hendes foredrag

Sydkysten - 02. april 2019

For nylig aflagde dronningen og kronprinsen statsbesøg i Argentina. Når man så samtidig er vært for en argentinsk udvekslingsstudent, er det en enestående lejlighed til at festligholde statsbesøget her i Danmark. Det var præcis, hvad Greve Rotaryklub gjorde ved sit seneste møde.

Klubben er nemlig værtsklub for Barbara Oporto fra Argentina. Barbara er 17 år og har været i Danmark siden august 2018 i forbindelse med Rotarys ungdomsudvekslingsprogram. Barbara rejser tilbage til Argentina i slutningen af juni en kæmpe oplevelse rigere.

Formålet med Rotarys ungdomsudveksling er at fremme forståelse mellem mennesker og nationer, og efter knap et års ophold taler Barbara så godt dansk, at hun kan fortælle om sit land på vores sprog.

Det var dog ikke bruttonationalprodukt og kulturskatte, som interesserede Barbare mest, men mere levevilkårene for unge kvinder i Argentina og Danmark.

- De kan gå ud at more sig om aftenen, siger Barbara og uddyber:

- Også selv om man er kvinde. I Argentina er det alt for risikabelt for unge kvinder at gå alene om ud aftenen. Man kan simpelthen ikke gå i fred, og hvis man skal køres nogen steder hen, så skal de være privat. Det er alt for farligt med en taxa.

Der er ingen tvivl om, at Barbara er glad for og stolt over sit land, som ud over Messi og Maradona har fostret berømtheder som Fangio, femdobbelt verdensmester i Formel 1 i 50'erne, Che Guevara, marxisten, der satte hele Sydamerika i brand, og ikke mindst Eva Peron, der til trods for sin tidlige død som 33 årig opnåede historisk berømmelse og skabte grundlag for musicalen Evita.

- Barbara er en usædvanlig sød og interesseret ung kvinde, og man behøver hverken at hedde Messi eller Maradona for at repræsentere Argentina. Det gør Barbara på bedste vis, lyder det fra Hans Staby Frost fra Greve Rotaryklub.

Stod op i toget - Der var mange ting, jeg skulle lære, lige efter jeg var ankommet for knap et år siden, siger Barbara.

- For eksempel stod jeg op hele vejen i S-toget første gang, selv om der var mange tomme sæder, fordi jeg troede, at man skulle betale ekstra for at sidde ned.

Det har været lidt svært med sproget for Barbara, da tilegnelsen som regel skulle gå fra spansk over engelsk til dansk.

- Men jeg har mødt en pige, Chantal, på Greve Gymnasium. Hendes far er dansk, mens hendes mor er fra Argentina, så nu er hun en af mine bedste veninder, siger Barbara.

Hun kendte ikke til Rotary, da hun som en 16-årig ung kvinde fik lyst til at rejse ud i verden.

- Jeg ville gerne rejse, opleve andre kulturer, lære andre sprog og møde andre mennesker, siger Barba

Hun opdagede Rotary i sin hjemby, og hun sagde til sin mor, at nu skulle moren bare sige ja, selv om hun ikke vidste, hvad hun skulle sige ja til. Barbara havde nemlig lavet en ansøgning til Rotary om at blive udvekslingsstudent, men den krævede moderens underskrift.

Barbara bor i San Miguel del Monte godt 100 kilometer syd for storbyen Buenos Aires og godt 200 kilometer nord for den kendte danske enklave Tandil, som dronningen aflagde visit under statsbesøget i Argentina.

- Jeg valgte ikke Danmark som førsteprioritet, siger Barbara.

- Jeg kendte ikke rigtigt Danmark, men tænkte mere på Tyskland eller Italien. Men det blev så Danmark, og det har jeg ikke fortrudt, siger hun.

Friheden lever Der er mange ligheder mellem Argentina og Danmark, selv om uligheden mellem rig og fattig er større i Argentina end i Danmark. Men der er også store forskelle. En ting har Barbara hæftet sig meget ved. Det er de unge danskere og den måde, de lever på.

Barbara håber, at fremtiden for de unge i Argentina kan komme til at ligne det, hun har oplevet i Danmark.

- Nu har jeg med egne øjne set, hvordan det fungerer i Danmark, og at det kan lade sig gøre. Det har jeg haft mulighed for på grund af Rotarys udvekslingsprogram, siger hun.

Barbara har boet hos to værtsfamilier under sit ophold i Danmark siden hun ankom i august 2018. Først hos familien Henriksen, hvis datter, Viktoria, samtidig er på et års udveksling i staten New York i USA for Rotary. For tiden bor Barbara hos sin anden familie, Bjerregaard, hvis søn Christopher Zwinge var udsendt som udvekslingsstudent i Brasilien for et par år siden.

Mere moden I slutningen af maj tager Barbara på en tre ugers tur til Europas største byer sammen med de næsten 200 andre udvekslingsstudenter, som Rotary i Danmark er vært for. Der er tradition for, at denne tur skaber venner for livet blandt udvekslingsstudenterne på tværs af kulturer og lande lige fra Japan over USA til Sydamerika. På samme måde oplever de næsten 200 danske udvekslingsstudenter at få venner for livet i de lande, hvortil de er udsendt.

- Jeg valgte ikke Danmark, men Danmark har valgt mig, og det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg rejste ud som en ung uerfaren kvinde, men jeg kommer hjem som en helt anden mere moden og erfaren person, slutter hun.

Da Greve Rotaryklub samtidig kunne fejre fødselsdag ved seneste møde, havde Barbara sammen med restaurationschefen for Greve Golfklub, Charlotte, sammensat en typisk argentinsk menu. Der blev selvfølgelig serveret argentinske vine til maden, doneret at klubben ældste medlem, forhenværende apoteker for Hundige Apotek, Ole Tovborg Jensen, som ved samme lejlighed kunne fejre sin 85-års fødselsdag.