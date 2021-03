Bagedyst-Rosa serverer test-rekord-kage i Ishøj

- Vi er så glade for at så mange kigger forbi Kulturium for at blive testet, for vi ved at det er vigtigt og meningsfyldt for at få stoppet smittekæder i samfundet, men vi glæder os helt vildt meget til at kunne få lov at møde lokalsamfundet til koncerter, film, litteratur og teater igen. Det var derfor oplagt for os at markere rekorden med fribilletter til netop en oplevelse, siger Marie Herborn.