Bagedyst-Rosa gav kage og et »Godt gået« til coronatesten

Sydkysten - 29. marts 2021

- Det er min signaturkage. Det var den, jeg bagte, da jeg var til audition på Den Store Bagedyst, siger Rosa Kildahl. Hun er kendt for sin deltagelse i det populære bageprogram, og søndag morgen stod hun ved et lille bord ved indgangen til testcentret i Kulturium i Ishøj. Her delte hun sin gulerodskage ud til alle de, der kom for at blive testet. Her tog hun smilende mod alle, mens hun tog sig tid til en lille snak og et billede:

- Det er så godt, at så mange kommer og bliver testet, siger Rosa Kildahl. Og Rosa blev taget godt i mod:

- Jeg synes, det er rigtigt godt, at hun kommer her. Og så har jeg fået et stykke kage, lød det fra Lore, som bliver testet i Kulturium hver uge.

Hvert stykke kage er pakket ind i et stykke cellofan, hvorpå der er monteret en lille seddel, hvor der står »Godt gået Ishøj«. Ved siden af står en masse røde flasker vand, hvor der ligeledes står »Godt gået Ishøj«.

Kulturium fører kampagner for at få flest muligt testet. Denne gang er det et skulderklap for, at 88 procent af alle mennesker i Ishøj nu er blevet testet.

1200 stykker kage

Det er Rosas marketingsfirma, der sælger de små flasker vand til Kulturium, og det er derfor, hun er kommet til Ishøj - som frivillig:

- Alle mine andre kunder køber mindre, men Kulturium fortsætter med at købe. Så det ville jeg undersøge, hvorfor. Da jeg så hørte baggrunden for, at de købte så mange, at de var blevet testcenter, så besluttede jeg mig for, at jeg godt kunne afse lidt tid til at være frivillig, forklarer Rosa Kildahl. Vandet var ikke den eneste grund:

- Nogle kommuner bliver gjort til syndebukke i alt det her corona-halløj. Der hvor jeg bor, er der langt mellem husene, det er der ikke her, og så er det klart, at smitten kan sprede sig. De gode historier, som stedet her, må godt fylde lidt mere, siger Rosa Kildahl.

Hun besluttede derfor at komme og gøre det, hun er blevet landskendt for - nemlig at bage kage. Rigtigt meget kage.

- Vi har bagt 1200 stykker kage. Det er 25 bradepander, og alle stykkerne er forsvarligt pakket ind med en lille hilsen i hver, siger hun.

Flere af Kulturiums frivillige, samt leder af stedet, Marie Herborn, brugte, sammen med Rosa, det meste af lørdagen på at forberede eventet.

- Vi pakkede løs. Det tog nok lidt længere tid, end vi havde regnet med, siger Marie Herborn med et grin.

,- Jeg har vist aldrig bagt i så stor skala før, lyder det samtidig fra Rosa, som også var en smule mærket af den store bageudfordring.

- Det er mange timer at bruge. Så vi er lidt trætte i dag, siger hun med sit karakteristiske store smil, mens hun tager i mod nogle flere personer, som kommer for et stykke kage og en coronatest.

Vil give en oplevelse

Marie Herborn forklarer, at man udnytter Kulturium til at give lidt ekstra i testen, for på den måde at tiltrække flere til testene:

- Skal vi være testcenter, så skal vi gøre det på vores måde. Så skal vi give en god oplevelse. Og det er så flot arbejde af vores frivillige, at vi nu har haft så mange mennesker igennem her, og at der kommer flere og flere til.

Tallene viser, at Kulturium bliver mere og mere populært som teststed og fredag kunne de prale med, at i alt 40.000 var blevet testet på stedet. Og søndagens arrangement blev også taget godt i mod:

- Det væltede ind, vi fik meget travlt. Vi fik testet 875, og det er et af de højeste antal, vi har haft gennem de sidste 12 uger. På hele ugen fik vi testet 5859, og det er det højeste, vi har haft på en uge, siger Marie Herborn.

Kulturium skulle have været lukket som teststed efter søndagen, men er nu blevet forlænget endnu en gang til 6. april.