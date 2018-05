Badegæst fandt død sæl i vandet

Han viklede en t-shirt om sælen og fik den trukket ind til strandkanten, så den ikke lå og drev rundt. Her ligger den stadig på stranden omkring Greve Strandvej 96. Henrik Södergren har ellers både forsøgt at ringe til vagtcentralen på 1812 og til Falck for at høre, hvad han skal stille op med sælen, men begge steder vil de ikke have noget med den at gøre, fortæller Tune-borgeren.