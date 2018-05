Astrid Trier Mørk underviser i filosofi og dansk på Solrød Gymnasium. Foto: Janus Engel, Politiken

Astrid er et fagligt fyrtårn

Sydkysten - 03. maj 2018 kl. 12:22 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnasielærer Astrid Trier Mørk, der til hverdag underviser i dansk og filosofi på Solrød Gymnasium, modtog onsdag Politikens Undervisningspris 2018. 33 elever fra gymnasiet havde indstillet Astrid til prisen.

Kåringen skete onsdag aften, hvor Astrid sammen med sin mand, sin kollega Christina Tornquist og rektor Bjarne Thams var inviteret til middag og højtidelig kåring i Politikens Hus. Her fik hun ved samme lejlighed 75.000 kr., hvoraf 25.000 kr. skal bruges til et projekt på skolen efter Astrids valg.

Mangfoldig

Solrød Gymnasium har haft flere kåringer blandt lærerne gennem årene, men Astrids nominering skilte sig ud ved at være mangfoldig. 33 elever havde med varme og fagligt begejstrede argumenter nomineret hende til prisen. Det sendte i sidste ende den 41-årige lektor, der har sine klare holdninger til undervisning, i top 5 finalen.

- Jeg tror ikke, at god undervisning kan sættes på grundformel, dertil er det alt for komplekst, vidunderligt og sårbart. For mig handler al undervisning om faglighed, nærvær, tillid, omsorg, autenticitet og risikovillighed og sidst, men slet ikke mindst, om solidt kollegaskab baseret på venlighed, generøsitet og humor - i klasserummet og på lærerværelset, siger hun, der er meget glad for prisen, men blot synes, at hun gør, som hun plejer.

Og det er også en hovedpointe i det faglige panels motivation for at tildele gymnasielæreren fra Solrød undervisningsprisen, skriver dommerne i begrundelsen i Politiken.

"Astrid får hovedprisen for gennem sin lærergerning at vise essensen af, hvad læreren skal, nemlig at brænde for sit fag, og for at dele ud af det med rund hånd til eleverne. Læreren, der river os med, så vi glemmer, hvor vi er, hvem vi er og lader begejstringen over faget tage over", skriver dommerne.

Hvis man spørger Astrid Trier Mørks elever, er de lykkelige for, at hun bare gør det, hun plejer.

»Hun finder lyset i sine elever. Hun får dem til at skinne og opmuntrer dem til at følge deres drømme, det de brænder for«, skrev en elev i sin indstilling af læreren til undervisningsprisen. Og det er en kvalitet, mener dommerne, der ser Astrid Trier Mørk som et tillidsskabende, fagligt fyrtårn og et levende modsvar til den »perfekthedskultur«, som mange elever er presset af.

Dedikation og omsorg

Heldigvis har Solrød Gymnasium ifølge rektor Bjarne Thams et lærerkollegium, der dagligt udviser faglig dedikation og omsorg for de unge. Netop balancen mellem faglighed og oprigtig interesse for de unge er ifølge rektor afgørende for god læring.

- Mange af vores lærere begaves med buketter ved dimissionen eller søde kort med tak fra klasserne for deres store arbejde. Andre lærere oplever de nære bånd til eleverne gennem elevernes vilje til at ville lære en masse i netop deres fag, de oplever det gennem et varmt glimt i blikket eller gode snakke i timerne og ved festlige lejligheder, siger rektor og fortsætter:

- Det glæder mig, at Politiken for flere år siden igangsatte en kampagne, der sætter fokus på betydningen ved lærergerningen. Mange af os husker en ganske særlig lærer, der rørte os og vores livsbane på en bestemt måde. Det skal vi ikke underkende: At gode rollemodeller på lærerværelset, på det faglige og det menneskelige plan, er med til at danne fremtidens samfund mod det bedre. Ganske enkelt, fordi vi sammen med folkeskolerne kan skabe medborgere, der er refleksive, kompetente og vigtigst af alt generøse med hjertevarmen.