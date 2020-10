Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), og socialfaglig konsulent, Dina Jørgensen, tog mod social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) på borgmesterens kontor. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Astrid Krag i Ishøj for at høre om børnesager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Astrid Krag i Ishøj for at høre om børnesager

Sydkysten - 05. oktober 2020 kl. 11:55 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) var mandag morgen taget til Ishøj for at høre om kommunens erfaringer angående arbejdet med udsatte børn:

- Vi arbejder på sidste udkast til Barnets lov, og hvordan vi kan hjælpe de mest udsatte børn bedre. Derfor er det vigtigt at komme rundt i landet og høre kommunernes erfaringer. Der er stor forskel på, hvor mange sager kommunerne har, og hvor mange udsatte familier, der er. Derfor er det vigtigt, at komme ud at se, hvilke udfordringer og problemer, der er, de forskellige steder, lyder det fra Astrid Krag kort inden hun gik ind på borgmesterkontoret, hvor hun skulle holde møde med Ishøj Kommunes socialfaglige konsulent, Dina Jørgensen og borgmester Ole Bjørstorp (S).

- Jeg glæder mig til at høre om det tværgående arbejde, man har i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj. Her har man samlet ekspertise fra alle de områder, der har med de udsatte børn at gøre. Jeg er spændt på at se, om man kan opspore problemerne tidligere, så man også kan hjælpe tidligere, lyder det fra ministeren.

Astrid Krag peger på, at der er stor forskel på, om man er en landkommune eller en bykommune, som Ishøj er, og ministeren peger på, at uanset hvor man kommer fra, så skal muligheden for hjælp, være den samme.

- Vi vil gerne give børnene flere rettigheder. Med Udligningsreformen hævede vi loftet for refusion, så man holder hånden under de kommuner, der har mange dyre børnesager, så skal vi gennem lovgivningen sikre børnene rettigheder.