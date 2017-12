Arkitekturpris uddelt: Se vinderen her

- Landskabsprojektet i Ishøj Landsby skaber på bedste vis et nyt mødested i landsbyen. Der er en flot sammenhæng og helhed mellem den nye boligbebyggelse og gadekæret. Det er noget, som mange får glæde af, fordi der nu er stier og bænke, hvor man kan mødes omkring gadekæret. Der er også plads til det regnvand, som ellers ville skabe problemer. Det viser, at man kan løse klimaudfordringerne med et nyt landskabeligt rum, sagde borgmesteren, der også er formand for bedømmelseskomiteen.

Landskabsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard, Skælskør Anlægsgartnere, de rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co., Ishøj Forsyning, Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter og borgerne i Ishøj Landsby, der har været inviteret til dialogmøder i byens forsamlingshus. Her gav et flertal udtryk for, at de ønskede et område, der var rig på natur og et samlingssted i landsbyen. Vinderen kunne gå hjem med et diplom og en indmuringsplade i bronze.