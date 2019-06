Arkil er i vækst og skal i dialog med Greve Kommunes Jobcenter om rekruttering og vil gerne samarbejde mere med andre lokale aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

Send til din ven. X Artiklen: Arkil vækster og søger arbejdskraft og samarbejdspartnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arkil vækster og søger arbejdskraft og samarbejdspartnere

Sydkysten - 03. juni 2019 kl. 06:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkil, der er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte, har siden 2005 haft en afdeling i Greve på Geminivej 5-7. Her har virksomheden gennem årene vækstet forretningen markant på Sjælland; specielt i Storkøbenhavn i de sidste to år.

På grund af travlhed vil Arkil samarbejde mere med lokale aktører i bygge- og anlægsbranchen samt rekruttere faglært og ufaglært arbejdskraft fra lokalområdet via samarbejde med Greve Kommunes Jobcenter. Det kom frem på et virksomhedsbesøg

Divisionsdirektør Claus Lundgaard fra Arkil tog sammen med afdelingsleder Erik Mathiesen imod borgmester Pernille Beckmann, lokalpolitikeren Morten Dahlin og erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, da de en eftermiddag lagde vejen forbi afdelingen i Greve til en kop kaffe. På virksomhedsbesøget fik gæsterne en præsentation af firmaets historie og aktiviteter. Efterfølgende drøftede de flere forskellige emner, bl.a. infrastrukturen og manglen på arbejdskraft. Claus lagde ikke skjul på, at Arkil gerne vil samarbejde med Greve Kommune om at rekruttere medarbejdere.

- Vi trives i Greve, hvor beliggenheden er ideel. Vi har masser at lave, bl.a. i Køge, hvor der sker meget på byggefronten. Derfor er vi konstant på jagt efter arbejdskraft særligt i højsæsonen, når foråret bryder frem og henover sommeren og efteråret. Vi har brug for medarbejdere på alle niveauer, lige fra timelønnede til funktionærer. Vi gør meget ud af at ansætte mange unge mennesker, der kan lide at arbejde udenfor hele dagen. Vi vil meget gerne have minimum 10% lærlinge ansat. Vi er i gang med at rekruttere unge anlægsstruktør- og bygningsstruktørlærlinge. Vi kan tilbyde dem en læreplads i faste rammer i vores lærlingeprogram, hvor de bliver tilknyttet en lærlingeansvarlig og en mentor gennem hele uddannelsesforløbet. Det sikrer, at de kommer godt gennem uddannelsesforløbet. Vi gør også meget ud af at tilbyde dem efteruddannelse, fortalte Claus Lundgaard og tilføjede: Vi vil gerne etablere et samarbejde med Greve Kommune om rekruttering.

På mødet blev Arkil tilbudt at få sat et møde i kalenderen med en virksomhedskonsulent fra Greve Kommunes Jobcenter for at indlede et samarbejde med kommunen om at finde nye kvalificerede medarbejdere blandt ledige.

- Det er dejligt, at vi så hurtigt har fået et konkret møde i stand. Vores forhåbning er, at det bliver muligt at rekruttere lokal arbejdskraft såvel faglært som ufaglært, eller personer som ønsker at skifte spor karrieremæssigt. Medarbejderne skal være samarbejdsorienterede, mødestabile, interesserede i en arbejdsdag under åben himmel og ikke mindst have fokus på et sikkert arbejdsmiljø, sagde Claus Lundgaard.

Han fortalte, at der er ca. 75 funktionærer ansat i Greveafdelingen, herunder chefer, ingeniører og teknikere samt administrativt personale. I højsæsonen er tallet oppe på 300 ansatte.

Han oplevede, at det var en positiv oplevelse, at borgmesteren og erhvervs- og turistchefen tog fat i ham og spurgte, om de måtte komme på besøg.

- Besøget gik meget fint, og vi fik et indblik i Greve Kommunes planer for erhvervsudvikling med tilhørende infrastruktur. Det var et meget godt initiativ, da det giver et indtryk af, at kommunen interesserer sig for de virksomheder, der er i kommunen. Vi ser frem til at fortsætte en dialog om, hvordan Greve Kommune kan støtte op om vores virksomhed med lokal arbejdskraft, udtalte Claus efterfølgende.