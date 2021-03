Se billedserie - Vi har haft en klar ambition om at sætte den besøgende i centrum, siger Arkens museumsdirektør, Christian Gether. Foto: Thomas Olsen

Arken fejrer 25 år: - Vi gør en forskel med kunsten som værktøj

Det hele startede med en politisk vision om, at også borgerne på den københavnske vestegn skulle have et kunstmuseum. Efter flere års politisk arbejde kunne Arken Museum for Moderne Kunst så endelig åbne for publikum den 15. marts 1996.

Den unge arkitekt Søren Robert Lund stod bag den markante museumsarkitektur skabt over en metafor for et strandet skib og med maritime elementer, der spillede sammen med kysten og klitlandskabet i den omkringliggende Ishøj Strandpark. Der var stor folkelig interesse for det nye kunstmuseum, der allerede i åbningsåret tiltrak 283.000 besøgende.

Ville tænke anderledes Efter et tumultarisk første år med Anna Castberg i direktørstolen overtog museets nuværende direktør Christian Gether roret.

Museet havde meget tidligt en vision om at bryde med det klassiske kunstmuseums selvforståelse og tænke publikum aktivt ind i museumsoplevelsen. En tilgang, der var nyskabende i det daværende danske museumslandskab, og som har været med til at gøre Arken til et af landets flittigst besøgte kunstmuseer.

- Vi har haft en klar ambition om at sætte den besøgende i centrum, og samtidig har vi været kompromisløse i vores benhårde satsning på kvalitet - både når det gælder udstillingerne, forskningen og formidling. På den måde viser vi vores respekt for vores publikum, siger Christian Gether.

Museum i forandring Arken er af flere omgange blevet udvidet for at give mere plads både til publikum og kunsten. I 2008 blev 5.000 nye kvadratmeter udstillingsarealer indviet, og i 2009 kunne museet åbne et nyt, stort indgangsparti, en ny skulptursal og et nyt undervisningslokale doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs' Fonde OJD.

Blot syv år senere blev den oprindelige tanke om et kunstmuseum omgivet af vand realiseret takket være en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Med anlæggelsen af Kunstens Ø fik Arken et helt nyt landskab af laguner, broer og skov, og så blev museets nye vartegn - Elmgreen & Dragsets uhøjtidelige rytterstatue af en jublende dreng højt til hest - indviet.

Indenfor og udenfor I landskabet omkring Arken har museets skulpturpark over de seneste 5-10 år for alvor taget form, og besøgende kan nu gå på opdagelse i en lang række skulpturer fra museets samling, som på forskellig vis inviterer til leg og deltagelse.

Publikum har gennem tiden kunnet opleve nogle af verdenskunstens absolutte mestre som Olafur Eliasson, Van Gogh, Marc Chagall, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Joan Miró og Pablo Picasso set i et nyt lys, men også den ypperste danske og internationale samtidskunst.

Museet uden for murene Outreach og formidlingen af kunst til børn og unge er en af Arkens absolutte mærkesager og et felt, som museet har arbejdet indgående med gennem årene, blandt andet med ArkenLAb i Ishøj ByCenter og pop-up udstillinger i Rødovre Centrum.

- Arkens undervisningsafdeling er helt enestående til at række ud i lokalmiljøet og åbne børn og unges øjne for, hvad kunst kan. Dér kan man virkelig tale om at gøre en forskel med kunsten som værktøj, og det er jo det, det hele handler om, siger Christian Gether.

Highlights og ny kunststi I anledning af jubilæet viser Arken en stor præsentation af highlights fra museets samling under titlen For enden af regnbuen.

Udstillingen viser de kunstskatte, der er indsamlet til museets samling, fordi de aktiverer og pirrer den besøgendes sanser, og inspirerer den enkelte til at tænke over tilværelsen. Jubilæet markeres også med indvielsen af kunststien Arkenwalk - en oplevelsesrig kunststi mellem Ishøj Station og Arken skabt i samarbejde med Ishøj Kommune og Realdania.

Oplevelsestien, der åbner til maj, byder på spændende kunstoplevelser på vandringen mellem bymiljøer, natur og museumslandskab med finurlige røde gadelamper skabt af kunstneren Jeppe Hein.