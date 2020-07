Kommunens plan for industrigrunden på Egeskovvej er, at der skal bygges 512 boliger, men klager har nu standset planlægningen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Arbejdet med 512 boliger sat i bero af klage

Sydkysten - 05. juli 2020 Af AF Søren Schaadt Larsen

Det 14 etager høje byggeri med 512 lejemål, som blev annonceret i efteråret, og som skal ligge på nordsiden af Egeskovvej ud mod Køge Bugt Motorvejen, er blevet stoppet af en klage til Planklagenævnet.

Meningen med byggeriet er, at det bliver højest mod motorvejen, så det skærmer for støjen mod de øvrige dele af byggeriet. Byggeriet kommer med sine to 14-etagers tårne til at ligge få meter fra kørebanen, og vil tårne sig op som et nyt vartegn for Vallensbæk. Men allerede kort efter at kommunalbestyrelsen vedtog planerne blev den første klage over byggeriet sendt til Planklagenævnet.

Det er blandt andre medlemmer af Grundejerforeningen Egeskovvej, som ligger på nabogrunden til byhave-projektet, der er med i klagen.

- Vi har sendt den fordi, beboere og andre er meget bekymrede over hvad lokalplanen vil få af konsekvenser for vores område, forklarer næstformand for grundejerforeningen, Mogens Eliasen.

Der er flere årsager til, at de har valgt at klage:

- Vi har haft mange indvendinger til lokalplanen og det byggeri, de vil foretage. Der er skyggeberegninger, som har vist sig at være forkerte. Vi er usikre på og nervøse for, at der kommer støjrefleks. Vi ligger i forvejen milevidt fra støjgrænserne i området, siger Mogens Eliasen, som er nærmeste nabo til det planlagte byggeri.

Støjgrænserne Det er netop Planlovens støjgrænser, som klagerne mener, bliver overtrådt i forbindelse med byggeriet - og som de har klaget over.

- Efter planloven skal man sikre, at de vejledende støjgrænser er overholdt. Støjgrænserne på 58 decibel skal være overholdt på ydersiden af facaden på byggeriet, og det kommer den ikke til at være, forklarer han.

På Vejdirektoratets digitale støjkort, kan man se, at hele området ligger i en zone, hvor støjen ligger på mellem 63 og 73 decibel - tættest på motorvejen er den over 73.

- Vi mener ikke, at Planloven er overholdt, siger Mogens Eliasen.

Stopper byggeriet 15. juni valgte Planklagenævnet at udsende en meddelelse om opsættende virkning på baggrund af klagen. Det betyder, at sagen endnu ikke er afgjort, men at arbejdet med lokalplanen nu er stoppet indtil den er.

Kommunen havde, ifølge Planklagenævnets oplysninger, taget udgangspunkt i, at man kan sikre byggeriet med støjskærmende foranstaltninger.

Men i Planklagenævnets foreløbige afgørelse, skriver de, at man godt kan opføre den slags støjværnende byggerier, men at det skal ske på steder, hvor der har været boligbyggeri tidligere - eller blandet byggeri. På arealet mellem Egeskovej og Køge Bugt Motorvejen, har kommunen selv peget på, at der er tale om et gammelt industriområde.

Derfor skriver de:

- Planklagenævnet finder det derfor tvivlsomt, at Planlovens §15 a, stk 1 er overholdt med vedtagelse af lokalplanen.

Udover klagen over støj, har grundejerne også klaget over, at man i forbindelse med lokalplanen ikke mener, der er pligt til at foretage en miljøvurdering. Men den klage tager Planklagenævnet først stilling til, når sagen endeligt bliver afgjort.

Ærgerligt Borgmester Henrik Rasmussen (K) er ikke meget for at udtale sig om sagen, men siger dog:

- Nu ligger den i Planklagenævnet, og så må vi se, hvad der sker, siger han, men fortæller at han gerne vil udtale sig, når der er noget nyt, man kan forholde sig til.

Borgmesteren har tidligere, i et svar på et læserbrev fra Søren Wiborg, skrevet følgende:

- Jeg vil gerne pointere, at det er to kritiske borgere, som står bag klagen. De selvsamme borgere har for kort tid siden meldt sig på den lokalpolitiske bane med politiske interesser. Det er så ærgerligt, at så få borgere stikker en kæp i hjulet for de mange.

Det svar giver Mogens Eliasen ikke meget for, og han mener borgmesteren burde kigge på klagen, og ikke på, hvem der har skrevet den:

- Jeg er ked af at borgmesteren ikke vil gå ind i substansen af klagen, men udelukkende afviser den fordi han ikke kan lide klagerne. Det er en lidt arrogant holdning, forklarer han og tilføjer, at de er fem til seks personer, der har sendt klagen.

Ifølge Planklagenævnet bliver der truffet en afgørelse indenfor fire måneder.