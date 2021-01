Send til din ven. X Artiklen: Antenneklage afvist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antenneklage afvist

Sydkysten - 28. januar 2021 kl. 18:04 Kontakt redaktionen

I forbindelse med at Ishøj Byråd sidste år besluttede at sælge Ishøj Fællesantenne til Stofa, valgte Ishøj Ny Antenneforening i december at klage til Klagenævnet for Udbud over den gennemførte salgsproces, hvor Ishøj Ny Antenneforening blandt andet mente, at Ishøj Kommune havde handlet i strid med udbudsloven.

Klagenævnet har nu behandlet sagen, og afgørelsen er faldet ud til Ishøj Kommunes fordel, da Klagenævnet ikke tager Ishøj Ny Antenneforenings klage til følge.

Politisk glæde over afgørelse

Nyheden om, at Klagenævnet ikke finder noget forkert ved fællesantennesalget, vækker naturligt nok glæde hos de ansvarlige bag salget af Ishøj Fællesantenne.

- Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at der nu er kommet en afgørelse fra Klagenævnet. Den viser, som vi allerede var klar over fra starten af, at der ikke er foregået noget forkert i salget af Ishøj Fællesantenne. Nu glæder vi os til, at Stofa skal overtage driften fra den 1. juni i år, siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp.

Udover kendelsen om, at Klagenævnet har taget klagen til følge, har Klagenævnet også besluttet, at Ishøj Ny Antenneforening skal betale sagsomkostninger for 35.000 kr.

Ishøj Ny Antenneforening har otte ugers frist til at anke sagen til Byretten.