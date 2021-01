Antennerne på taget på rådhuset. PR-foto

Antenneforening klager over salg af fællesantenne

Sydkysten - 02. januar 2021 kl. 09:41 Kontakt redaktionen

Ishøj Ny Antenneforening har klaget over processen i Ishøj Kommunes salg af Ishøj Fællesantenne til Klagenævnet for Udbud. Ishøj Kommune er uenig i alle klagepunkter. I december 2020 besluttede Ishøj Byråd at sælge Ishøj Fællesantenne til Stofa efter en salgsproces, hvor også Ishøj Ny Antenneforening lagde et bud på fællesantennen. Efter at kontrakten med Stofa er underskrevet, har Ishøj Ny Antenneforening klaget over processen til Klagenævnet for Udbud.

Ishøj Ny Antenneforening klager over den gennemførte salgsproces. Derudover beder de om, at klagen får såkaldt opsættende virkning.

- Det er rigtig ærgerligt, at der er kommet en klage. Vi mener, at vi har kørt sagen, som vi skulle. Men nu afventer vi klagenævnet. Kommunen er samarbejdsvillig og sender alle dokumenter til behandling hos klagenævnet, så vi kan få sagen behandlet så hurtigt som muligt. Vi forventer ikke, at klagen får betydning for den planlagte overdragelse til Stofa, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. Stofa skal efter planen overtage ejerskabet af Ishøj Fællesantenne den 1. juni 2021.

Forbereder et hurtigt svar

Klagenævnet har bedt Ishøj Kommune om en udtalelse senest mandag den 21. december 2020 kl. 15. Den korte svarfrist skyldes netop, at klager anmoder om, at klagen får opsættende virkning.

Klagenævnet for Udbud behandler normalt klagesager på 3-6 måneder med det forbehold, at klagenævnets sagsbehandling kan være betydeligt længere i tilfælde, hvor sagen er kompleks. Men det er vurderingen fra Ishøj Kommunes advokater, at der formentlig kommer svar om den opsættende del noget hurtigere.

Det er kommunens advokater, som udarbejder svaret på klagen fra Ishøj Kommune. Kommunen vil argumentere for, at klagen ikke skal tages til følge på noget punkt. Svarskriftet udleveres på Økonomi- og Planudvalgets møde den 21. december 2020.

Vil offentliggøre klagen

Da Ishøj Kommune ønsker at offentliggøre klagen, har den sendt en høring afsted til Ishøj Ny Antenneforening. Indtil kommunen har fået svar på høringen, kan dokumenterne ikke offentliggøres. Da det er en igangværende klagesag, forventer kommunen, at det ikke er alle forhold i sagen, der kan være offentlige.