Kærbo lukker for pårørende - en ansat er smittet med corona. PR-foto

Ansat ramt af corona: Kærbo lukker for besøg for pårørende

En ansat på Kærbo har fået konstateret Covid-19. Plejecentret lukker for besøg udefra, mens omfanget af smitten bliver undersøgt.

Ishøj Kommune har i dag konstateret, at en sygeplejerske på plejecenteret Kærbo (blok A) er smittet med Covid-19.

Kommunen er gået i gang med smittesporing blandt personalet og beboerne og har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed for at afklare nærmere forholdsregler.