Anette Hein-Sørensen, Sundheds- og Kulturchef i Vallensbæk, arbejder blandt andet på, at skabe synergier mellem sine to chefområder. Privatfoto

Annette er chef for både Kultur og Sundhed

Sydkysten - 13. marts 2021 kl. 08:08 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

I en corona-hverdag, hvor mulighederne er færre, har mange fundet ud af, at mental sundhed og adspredelse har mange ting til fælles.

Mange savner de manglende kulturtilbud, og mange oplever, at det koster på deres sundhed. Sammenhængen mellem sundhed og kultur er for mange blevet krystalklar i løbet af pandemiens nedlukninger, hvor ensomhed ved isolation og mangel på tilbud og fællesskaber kan give stress og depression.

I Vallensbæk har man for længst set vigtigheden af både den fysiske og mental sundhed, og her har man derfor ansat en Sundheds-og Kulturchef, med ansvar for både sundheds- og kulturområdet, for at skabe sammenhæng imellem de to områder.

- Vi kunne se, der var nogle gode synergier i at arbejde tværfagligt med sundhed og kulturtilbud. Derfor er det smart, at områderne er kommet ind under samme chef, det giver så god mening, siger Annette Hein-Sørensen, som er Vallensbæks Sundheds- og Kulturchef.

Forener sundhed med kultur

Annette Hein-Sørensen og hendes medarbejdere arbejder med at blande sundheds- og kulturtilbud på rigtigt mange områder i kommunen. De gør det sjovere at være med i arrangementer og tiltag, som giver en sundhedsgevinst, når de tilsætter kultur og fællesskaber - og eksemplerne er efterhånden mange:

I naturen laver de spil, som skal få børn og voksne til at bevæge sig. For eksempel fodboldgolf. Der er Fars Køkkenskole, som skal få fædre og deres børn til at lave lækker og sund mad sammen. Der er KOL-kor, hvor borgere med lungesygdommen kol får lungemotion ved at synge sammen.

- Mange mødre på barsel er kede af, de kan ikke mødes, som de plejer. Derfor laver musikskolen digital babyrytmik, som er et tilbud til mødrene på barsel. Seniorhuset Korsagergård har lavet Karantænekanalen, hvor personale og borgere lægger videoer med aktiviteter hilsner og lignende op. Det skaber sammenhold og fællesskab, selvom man sidder hver for sig. Karantændekanalen er til borgere over 60. Vi ved, at mange af seniorhusets brugere sidder derhjemme, fordi de er bekymrede for at blive smittet, lyder det fra Annette Hein-Sørensen. Hun har mange flere eksempler på kulturtilbud, som på forskellige måder hjælper borgerne i kommunen med at holde sig i mental og fysisk sund form.

- Det er en del af kommunens udviklingsstrategi, at vi skal arbejde for at borgerne har det godt både fysisk og mentalt. Ved at tænke sundhed og kultur sammen, kan vi få flere til at deltage, og på den måde samtidig forebygge og hjælpe borgerne til at få det bedre. Det handler om livskvalitet og fællesskab, når man er med i aktiviteter. Man er aktiv. Man bliver en del af et fællesskab og gør noget meningsfuldt forklarer Annette Hein-Sørensen.

- Vi skal skabe nogle gode rammer for kommunens borgere, som understøtter aktiviteter og fællesskaber, siger hun.

Unikt i Vallensbæk

Under coronakrisen har specielt arbejdet mod ensomhed fyldt meget:

- Derfor har vi lavet en del arrangementer, hvor man kan koble sig op via Facebook, Teams eller andre digitale platforme. Vi plejer for eksempel at have Fitness og Fællesskaber - det er vi ved at lave i en digital udgave, hvor man bevæger sig sammen og sammen med motionskonsulenten. Så mødes man på Teams, og laver motion sammen. Det samme kan vi gøre med undervisning af eksempelvis kræftpatienter, forklarer Annette Hein-Sørensen.

- Karantænekanalen er et andet godt eksempel. Den hjælper med at holde sammen på et fællesskab, som plejer at være fysisk, siger hun og understreger, at ensomhed er et problem, som er blevet større under coronaen. Fællesskaberne er med til at forbygge ensomhed.

At alt det kan lade sig gøre, er muligvis fordi Vallensbæk er en mindre kommune, og at der her ikke behøver være så langt fra tanke til handling:

- Det er unikt i Vallensbæk, at politikkerne har så stort fokus på både fysisk og mental sundhed og trivsel, forklarer Annette Hein-Sørensen.

- Politisk er der kæmpe opbakning i forhold vores arbejde, lyder det fra Annette Hein-Sørensen, som fortæller, at tværfagligheden er nøgleordet:

- Jeg synes, det vigtigste er, at vi går på flere ben i det her - at det ikke enten kultur eller sundhed, men vi arbejder med en god cocktail heraf.