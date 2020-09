Annelise Madsen (S) har meldt sig ind i kampen om at blive socialdemokraternes spidskandidat ved det kommende kommunalvalg. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Annelise Madsen vil være socialdemokraternes borgmesterkandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annelise Madsen vil være socialdemokraternes borgmesterkandidat

Sydkysten - 23. september 2020 kl. 07:56 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret meldte Ole Bjørstorp, at han gerne vil fortsætte som borgmester. Så skete der ting og sager i socialdemokraternes byrådsgruppe, og Merete Amdisen meldte sit kandidatur umiddelbart efter, at hun blev afsat som gruppeformand. Siden da har banen været kridtet op til et kampvalg om hvem af de to, der skal være partiets borgmesterkandidat i Ishøj.

Men nu melder en tredje kandidat sig på banen.

Annelise Madsen melder sig som et alternativ til det, som Amdisen og Bjørstorp har stået for:

- Hvis der ikke er nogen kandidater, man kan støtte, så er man nødt til selv at stille op, siger Annelise Madsen og fortsætter:

Annelise Madsen FAKTA

Født 1963

Har egen psykoterapeutiske klinik

Tidligere selvstændig med IT-virksomhed

Medlem af erhvervsforeningens bestyrelse

Byrådsarbejde

Har indtil videre været medlem af byrådet i Ishøj i syv år

Hun er lige nu næstformand i Klima- og Miljøudvalget

Sidder i repræsentantskabet hos Movia og Vest Forbrænding

Medlem af Centerforeningens bestyrelse

Medlem af Teknik- og Bygningsudvalget, Børn- og unge udvalget samt Udsatterådet. Født 1963Har egen psykoterapeutiske klinikTidligere selvstændig med IT-virksomhedMedlem af erhvervsforeningens bestyrelseHar indtil videre været medlem af byrådet i Ishøj i syv årHun er lige nu næstformand i Klima- og MiljøudvalgetSidder i repræsentantskabet hos Movia og Vest ForbrændingMedlem af Centerforeningens bestyrelseMedlem af Teknik- og Bygningsudvalget, Børn- og unge udvalget samt Udsatterådet. - Det er vigtigt, at der er et alternativ. Jeg vil gerne udstikke en anden retning for byen og sørge for mere åbenhed i byrådet og den socialdemokratiske byrådsgruppe, siger hun.

Siger sin mening

I løbet af byrådsmøderne tager hun ofte ordet og siger sin mening, hvilket man kan se på Ishøj TVs optagelser derfra.

Her har Annelise Madsen ofte været i opposition til Bjørstorps og Amdisens linje. Men hun fortæller, at det ikke har handlet om at stille op og blive borgmester:

- Det handler om at trække politikken i den retning, jeg mener er bedst for byen. Det håbede jeg indtil for nyligt kunne lade sig gøre, uden selv at stille op, forklarer hun.

De gamle fløjkrige i partigruppen, ønsker Annelise Madsen at afslutte.

- Det har ikke været sjovt for nogen, at være i konflikt så længe. Vi er alle berørte af det, og det kan ikke læges over én nat. Men jeg håber at vi efter kandidatvalget kan skabe en partiforening, hvor vi behandler hinanden ordentligt, også når vi har forskellige holdninger. Derfor er jeg også glad for, at vi har fået så mange nye medlemmer, for der er brug for et generationsskifte, forklarer hun.

Vil lytte til de svageste

- Jeg vil gerne en retning for Ishøj, hvor man lytter mere til de, der råber lavest, siger hun og fortæller, at hun er klar over, at det måske ikke er den mest mundrette formulering, men:

- Vi skal have mere fokus på de allermindste og de allerældste i vores samfund, forklarer Annelise Madsen. Samtidig ønsker hun, at Ishøj bliver pænere og bevarer sine grønne åndehuller:

- Jeg har et stort hjerte for byudvikling, hvor man skal huske at passe på vores grønne områder. Jeg har hele tiden arbejdet på at undgå fortætning af byen, og dermed også, at der eksempelvis bliver bygget på grunden ved plejehjemmet Kærbo, hvor man hellere bør anlægge en have til de ældre, forklarer Annelise Madsen.

Hun mener, at der bliver bygget for meget, og for meget af det, der bliver bygget, ikke er pænt nok:

- Mange af de projekter, vi bliver introduceret for i byrådet, er ikke de mest spændende. Jeg ville ønske, at vi i byrådet turde stille krav til udseende og lækkerheden af projekterne, Vi skal turde kræve det af udviklerne og selv turde tro på, at det kan lade sig gøre, siger hun.

Egen kamp

I byrådssalen hænger allerede en Madsen på borgmestervæggen - Per Madsen. Det er Annelise Madsens far, og han var borgmester i 26 år inden Ole Bjørstorp overtog borgmesterstolen.

- Engagementet ligger jo nok lidt i DNAet, siger Annelise Madsen, for barndomshjemmet var fyldt med Politik, men selvom hun har sin fars støtte, så er kandidaturet hendes eget:

- Det er min egen lyst til at ville gøre Ishøj til den bedst mulige by for os borgere. Det er min dagsorden, og han har også valgt at holde sig udenfor, selvom han selvfølgelig stadig deltager i nogle af partiforeningens aktiviteter, fortæller Annelise Madsen.

Socialdemokraterne i Ishøj vælger deres kommende spidskandidat i november ved en urafstemning.