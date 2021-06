Annelise Madsen (S) bliver smidt af Socialdemokraternes opstillingsliste i Ishøj. Hun kan ikke skrive under på en kandidaterklæring. Årsagen er, at hun med underskriften forpligtiger sig til at arbejde på et valgprogram, som hun endnu ikke har læst. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Annelise Madsen vil ikke skrive under: Dropper kandidatur

Sydkysten - 21. juni 2021 kl. 15:44 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: Annelise Madsen (S) er ikke længere kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget. Datteren af den tidligere borgmester Per Madsen (S) var blandt modkandidaterne til Merete Amdisen, da partiet valgte spidskandidat til det kommende valg, og har længe været en af partiets kritiske røster i byrådet - også overfor sit eget parti.

Nu fortæller Annelise Madsen, at hun bliver fjernet fra listen over socialdemokratiske kandidater, da hun nægter at underskrive partiets kandidaterklæring.

- Vi har ikke ved tidligere valg haft en kandidaterklæring, og jeg føler, det er et udtryk for mistillid og kontrol. De bad mig endda om at skrive under på at ville overholde et partiprogram, som jeg ikke fik lov at læse først, og heller ikke har fået lov at være med til at udarbejde, forklarer hun.

Partiprogrammet 2021-2025 er det program, som socialdemokraterne i Ishøj går til valg på til det kommende kommunalvalg.

Annelise Madsen mener, at det er en meget lille gruppe mennesker, som styrer partiet i dag.

- Jeg har længe følt at alt er blevet styret af meget få personer. Det er et kæmpe problem i vores partiforening. Der har længe været splittelse og store uenigheder i partiforeningen, men i stedet for at inddrage og samle, føler jeg at ledelsen prøver at "banke os på plads" og kontrollere os. Denne her kontrakt vi skal underskrive er så sidste eksempel på det, forklarer Annelise Madsen.

- Man kan jo ikke love at være tro mod et program, som man ikke ved, hvad indeholder, siger hun.

I erklæringen skal hun også skrive under på, at hun primært fører valgkamp i et begrænset, og af ledelsen valgt geografisk område, ligesom hun skriver under på, at manglende overholdelse af kontrakten kan afgøre fordelingen af poster:

- Konstituering og fordeling af poster bør ske efter evner, engagement eller hvor mange stemmer, borgerne i Ishøj har givet den enkelte. Med underskrivelsen af dette dokument, frygter jeg at kammerateri igen kommer til at være styrende for hvem, der får hvilke poster.

- Jeg er i politik for at lave den bedst mulige kommune for borgerne i Ishøj, ikke for at sidde i byrådet for enhver pris, siger Annelise Madsen, som tidligere på året fik plads som nummer tre på opstillingslisten til det kommende kommunalvalg.

- Hvis jeg skrev under og blev på S-opstillingen, tror jeg, at jeg vil blive sat nede i hjørnet uden indflydelse, uanset at jeg har en tredjeplads på listen og uanset hvor mange borgere, der stemmer på mig, siger Annelise Madsen.

Annelise Madsen har i løbet af det seneste år været åbenmundet i sin kritik og forslag i byrådssalen. Specielt på ældreområdet har hun forsøgt at få byrådet til at gøre mere.

- Uenighederne blandt andet på ældreområdet har også været rigtig svære at leve med. Men dette, at skulle skrive under på at følge en politik, jeg ikke engang har fået lov at se først, det kunne jeg ikke gå med til.

Selv om hun bliver taget af listen, er hun fortsat medlem af partiet. Hun har siddet i byrådet i otte år for Socialdemokratiet.

Annelise Madsens udmelding kommer noget bag på partiforeningen, som ikke mener, hun bliver fjernet fra listen.

- Partiforeningen har ikke presset hende til at gå. Hun har selv truffet valget, siger socialdemokraternes Ishøj-bestyrelses næstformand, Emil Nissen. Han ønsker dog ikke at uddybe før han har vendt sagen med Annelise Madsen.

Annelise Madsen fortæller, at han har ret i, at det er hende, der har truffet beslutningen:

- Det er mig, der ikke vil skrive under, så det har han ret i.