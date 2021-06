Send til din ven. X Artiklen: Annelise Madsen forlader Socialdemokratiet: - Det har chokeret mig, hvor grimt man har behandlet folk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annelise Madsen forlader Socialdemokratiet: - Det har chokeret mig, hvor grimt man har behandlet folk

I otte år har Annelise Madsen været socialdemokratisk byrådsmedlem i Ishøj, men dårlig behandling og uenigheder har gjort, at hun nu forlader partiet.

Sydkysten - 24. juni 2021 kl. 09:46 Kontakt redaktionen

Ishøj: Annelise Madsen har besluttet sig for at forlade Socialdemokratiet, og i en pressemeddelelse sætter hun selv ord på, hvorfor.

- I Sydkysten fra den 23. juni kan man læse om, hvorfor jeg ikke fremadrettet er at finde på den socialdemokratiske liste over kandidater til kommunalvalget 2021 i Ishøj. Jeg nægtede at skrive under på en ny kandidaterklæring, og fik at vide, at det ville medføre, at jeg ikke længere kunne stille op for partiet, skriver hun.

- For mange politiske beslutninger er stemt igennem med snævre flertal i gruppen, fremfor at være baseret på konstruktive diskussioner. Jeg har oplevet, hvordan fordeling af poster har handlet mere om kammerateri og studehandler end om kompetencer, villighed til at bruge den nødvendige tid på opgaverne og stemmetal. Resultatet af dette er at alt for mange beslutninger er blevet truffet af de samme få personer.

- Det har også gang på gang chokeret mig, hvor grimt man har behandlet folk internt i partiet, hvis der ikke blev rettet ind efter den holdning, som de få magthavende havde. Jeg har tit tænkt, om ikke det er en stor årsag til at så mange af vores byrådsmedlemmer forlod partiet til fordel for Ishøj-listen. Og til, at der har været så stor en udskiftning i vores bestyrelse. Jeg er selv blevet råbt af og talt grimt til på gentagne møder når jeg har ytret min mening. Hvor grimt egne partifæller har talt om mig på de Sociale Medier under vores spidskandidat-udvælgelsesperiode sidste efterår er også et helt kapitel for sig, skriver Annelise Madsen.

- En hel del bestyrelsesmedlemmer er da også stoppet indenfor de sidste par år fordi de har følt sig dårligt behandlet - Det psykiske arbejdsmiljø i vores lokale partiforening har simpelthen været for ubehageligt for dem, der ikke lod sig diktere. Senest blev min yngste datter råbt og buhet af på en generalforsamling, mens hun stod på talerstolen. Det er ikke et miljø, jeg vil være en del af længere.

- Udover alt dette, har jeg også generelt ønsket en anden prioritering og måde at udvikle politik på i byrådsgruppen. Jeg har følt at alt for meget har taget udgangspunkt i regneark eller populisme, i stedet for at tage udgangspunkt i virkeligheden for borgere og ansatte. Det gælder selvfølgelig især på ældreområdet, hvor jeg har kæmpet længe for bedre forhold på plejehjemmene, efter de nedskæringer Social- og sundhedsudvalget stod for i 2019, og som min egen mor desværre led under i sin sidste tid.

- Jeg har kritiseret, at der ikke var sat penge af til forbedringer for de, der modtager hjemmehjælp, og at besparelserne på personalenormeringerne ikke blev tilbageført, når vi faktisk havde mulighed for det. Det glæder mig at man nu lover at ville arbejde for forbedringer, men hvorfor kommer det først nu, op til valget? Hvorfor opprioriterede man det ikke i stedet i de sidste par år, i takt med at antallet af ældre og brugere af hjemmeplejen steg?

- Uanset hvor forfærdelige hændelser jeg har kunnet berette om fra virkeligheden på plejehjemmene, er de blevet fejet af med nogle tal fra et regneark, hvor nogen har fået det til at se rimeligt ud i Ishøj. Denne kynisme vil jeg ikke længere være en del af. Vores institutioner fungerer ikke bedre end vi oplever det på egen krop, og det er vores opgave som politikere at lytte til borgernes oplevelser og tage det for gode varer.

- Jeg har også tit følt, at jeg har været nødt til at kæmpe med min gruppe for at bevare de gode ting, vi har i kommunen. Jeg ville f.eks. ønske, at vi havde kæmpet mere for at bevare flere af vores erhvervsuddannelser. Og nu frygter jeg at det bliver en kamp at bevare Kulturium og vores biografer og teatersal som borgernes ejendom, samt bevare det skønne vandrehjem på en unik placering i forhold til den nye letbanestation. Vi mangler ikke penge i kassen, og vi behøver ikke sælge endnu mere jord, så andre kan tjene stort på at plastre vores sidste arealer til.

Jeg er i politik for at lave den bedst mulige kommune for borgerne i Ishøj. Jeg vil fortsat kæmpe for ordentlighed mellem mennesker. Jeg tror desværre ikke længere på, at det kan lade sig gøre som del af den nuværende socialdemokratiske partiforening og byrådsgruppe.