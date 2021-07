Se billedserie Venner og familie havde pyntet haveindgangen og sang blandt andet »Det er så yndigt at følges ad« til ære for Anne og Hans Kjeldal Olsen. Foto: Thomas Olsen

Anne og Hans fejrede 65 års ægteskab: - Det handler om at holde af og holde ud

Anne og Hans Kjeldal Olsens 65 år lange ægteskab blev fejret sammen med venner og familie.

Skal man tro Anne og Hans Kjeldal Olsen, så ligger der ikke de store hemmeligheder bag at langt ægteskab. Og man gør måske klogt i at tro på dem, for onsdag kunne de trods alt fejre krondiamantbryllup som tegn på, at de har været gift i 65 år.

- Vi har altid været meget enige om tingene, og så har vi også altid haft de samme interesser, siger Anne Kjeldal Olsen.

En fælles interesse for gymnastik var også det, der betød, at Anne og Hans i sin tid mødte hinanden. Det skete til et regionsstævne i Roskilde, hvor Anne var instruktør for et lokalt Roskilde-hold og Hans var deltager på et hold fra Karlstrup.

- Vi lærte hinanden at kende, og så begyndte en af mine bekendte at se noget til Annes søster, så vi tilbragte tid sammen og så gik det egentlig lidt slag i slag, siger Hans Kjeldal Olsen.

Slag i slag betød, at de efter sankthans et halvt år senere var ringforlovet og yderligere et år efter blev de altså gift 30. juni 1956. Selvfølgelig fordi de var glade for hinanden, men lidt praktiske årsager havde også indflydelse på beslutningen, afslører Anne.

- Det var sådan dengang, at hvis man gerne ville flytte sammen kunne man få en lejlighed, hvis man var gift, siger hun.

De flyttede sammen i en lejlighed i Karlstrup og et par år senere flyttede de i et hus i Karlslunde, som de selv stod for at bygge.

- Sådan gjorde man dengang, og med hjælp fra venner og bekendte byggede vi huset helt fra bunden, siger Hans Kjeldal Olsen.

Elsker at sejle Det var også mens de boede i huset i Karlslunde, at parrets to døtre kom til verden, og siden dengang er det også blevet til fire børnebørn og tre oldebørn, som alle deltog i festlighederne onsdag formiddag.

- Hvis jeg skal sætte ord på vores ægteskab og vores liv sammen, så kommer jeg til at tænke på sangen »Et jævnt og muntert liv på jord« fra højskolesangbogen, siger Hans Kjeldal Olsen og henviser til sangens budskab om at leve et aktivt og bramfrit liv.

Og aktive må man så sandelig sige, at de har været, og så er vender vi også tilbage til de fælles interesser. For da døtrene blev større og den ældste var flyttet hjemmefra, var det på tide at finde ud af, hvad livet nu skulle byde på.

Lidt overraskende for dem begge, så fandt de ud af, at de havde lyst til at sejle.

- Jeg ved faktisk ikke, hvor interessen kom fra, og det var egentlig højst mystisk, for ingen i vores familier havde haft interessen for at sejle før, men det skulle vise sig, at vi begge nød at sejle siger Hans, der tog fat i en bekendt, som havde styr på at sejle og ganske kort efter købte parret deres første båd, og den tredje og sidste både havde de frem til 2017, hvor de måtte konstatere, at de ikke længere kunne holde båden og solgte den.

De længere sejlture er især gået til Norge og Sverige og især Ålandsøerne nord for Stockholm har de sejlet til flere gange i de mere end 40 år de brugte til søs.

- Den længste tur, vi sejlede, gik ud af Roskilde Fjord op til og igennem Limfjorden, inden vi krydsede Nordsøen og sejlede til Skotland, siger Anne.

- Ja, vi endte med at sejle rundt inde på Loch Ness, tilføjer Hans.

Under varmere himmelstrøg Det er dog ikke kun af søvejen, at ægteparret har set verden, og igennem flere år, har de haft den vane, at de rejste til Tenerife i to måneder om vinteren.

- Det var også meningen, at vi skulle have været afsted i januar, men to dage før vi skulle flyve, kom der nye rejserestriktioner, så vi ikke kunne komme afsted, siger Hans Kjeldal Olsen.

Både han og Anne glæder sig nu over, at coronaen har sluppet sit tag, og det igen for alvor er muligt at mødes.

- Det er første gang siden coronaen ramte, at vi har hele familien og venner samlet, og det har været så dejligt at fejre vores bryllupsdag med dem, siger Anne Kjeldal Olsen.

Der onsdag aften også havde inviteret børn, børnebørn og et enkelt af oldebørnene ud at spise. Har man hængt på så længe, har man fortjent at få løftet sløret for en af opskrifterne bag et langt ægteskab.

- Det handler både om at holde af og holde ud, siger Hans Kjeldal Olsen.

- Det er ikke mig, der har fundet på det, men jeg synes, det passer rigtig godt, tilføjer han,