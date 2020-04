Anmeldelse om skud i Greve

Natten til onsdag klokken 01.20 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger om, at der i området kunne høre høje knald, som mindede om skudafgivelse. En bil var også hørt køre hastigt væk fra området. Oplysningerne i anmeldelse fik politiet til at rykke ud med flere patrulje for at undersøge, hvad årsagen til lydene i området kunne være. Flere patruljer kørte rundt for at lede efter mistænkelige personer eller køretøjer, og hundepatruljer afsøgte et område omkring Hundige Bygade, hvorfra lydene ifølge vidner måske kunne være kommet. I forbindelse med undersøgelserne fik politiet oplysninger om, at der tidligere på aftenen var set personer i området med våbenlignende genstande i færd med at optage formentlig en musikvideo. Politiet fandt ingen spor efter reel skudafgivelse eller andre spor fra effekter / fyrværkeri, der kunne være årsag til de lyde, som anmelderen havde hørt, hvorfor politiets patruljer efter ca. 1½ times undersøgelser forlod området.