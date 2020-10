Se billedserie Borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøj Kommune (tv), programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania og museumsdirektør Christian Gether (th) fra ARKEN tager første spadestik til kunststien ARKENWALK. PR-foto

Anlæggelsen af ny kunststi går i gang

Sydkysten - 29. oktober 2020

Ishøj: Ishøj Kommune, foreningen Realdania og kunstmuseet ARKEN har i samarbejde netop taget første spadestik til anlæggelsen af en helt ny attraktion i Ishøj: Kunststien ARKENWALK.

Den 2,2 km lange sti skal løbe fra Ishøj Station til ARKEN og er udviklet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein

- ARKENWALK er et spændende projekt, som vi har arbejdet på i en årrække, så det er en stor glæde for mig, at vi nu kan komme i gang med anlægsarbejdet. Der er tale om et nytænkende projekt, som vil blande kunst og landskabsarkitektur og både vil gøre Ishøj til et mere sanseligt sted for vores borgere og i højere grad sætte Ishøj på landkortet for besøgende. Jeg glæder mig meget til at gå den første tur på stien, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Stien skal binde Ishøj sammen Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN står bag ARKENWALK, hvis formål både er at binde Ishøj sammen som natur- og kunstby - og gøre det lettere og mere attraktivt for borgere og museumsgæster at vandre eller cykle fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Selve stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem en trafikeret stationsforplads, et beboelsesområde med lejligheder, en tunnel og et roligt villakvarter, før den ender ved en naturskøn strandpark.

- ARKENWALK er et interessant by- og landskabsprojekt, hvor landsskabsarkitektur og kunstoplevelse skaber attraktion og bykvalitet i en forstadsby, som er anlagt og udbygget i perioden fra 60'erne til 70'erne. Jeg ser meget frem til, at vi nu endelig kan realisere projektet, som på meget fin vis sætter fokus på de grønne områders betydning i byerne og værdien af det kunstneriske og legende i et travlt hverdagsliv, siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

Kunstlamper viser vejen Et af de mest i øjenfaldende vartegn for den nye kunststi vil være 32 lysskulpturer i form af knaldrøde, finurlige gadelamper. De er skabt af den danske kunstner Jeppe Hein og skal stå langs hele stien for at fungere som vejvisere.

Derudover vil de forskellige områder af Ishøj, som ARKENWALK skal gå igennem, få forskellige typer af beplantning, der vil fremhæve områdernes særtræk og skabe en grøn og frodig kunstpark langs ruten.

- Fra det øjeblik, hvor de besøgende til ARKEN træder ud af Ishøj Station og begiver sig mod ARKEN, vil de få en kunstnerisk oplevelse ud over det sædvanlige. Ud over at hver lampe er et kunstværk i sig selv, vil rækken af lamper også fungere som vejviser til og fra ARKEN. Borgerne i Ishøj kan se frem til at få et kunstnerisk udformet bymiljø, som både inddrager, stimulerer sanserne og giver stof til eftertanke. Samtidig er Jeppe Heins finurlige gadelygter med til at give oplevelsen en snert af leg og fantasi. Udsmykningen vil tilføre Ishøj en ny kunstnerisk identitet, siger Christian Gether, museumsdirektør i ARKEN.

Borgerne er blevet hørt Anlæggelsen af ARKENWALK går i gang sidst i oktober og skal udføres af entreprenøren Malmos A/S.

Tidligere i processen har Ishøj Kommune afholdt en række møder med de borgere, som bor langs den kommende sti, for at inddrage dem i udviklingen af projektet, og det ligger også kommunen på sinde, at borgerne skal opleve så få gener som muligt i forbindelse med anlæggelsen af kunststien.

- Vi får med ARKENWALK en helt unikt vartegn for Ishøj, og jeg håber, at borgerne vil føle stor glæde ved at bo i en by med nye, grønne byrum og masser af kunst i bybilledet. Det betyder meget for os, at borgerne også føler ejerskab over projektet, og derfor har vi blandt andet også afholdt en række møder, hvor vi har lyttet til borgernes ønsker og bekymringer, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet i foråret 2021.