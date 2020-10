Anholdt for tyveri

ISHØJ: Fredag den 23. oktober kl. 14.25 tilkaldte en butiksdetektiv i et stort byggemarked på Industridalen politiet, fordi man tilbageholdt en udenlandsk mand mistænkt for butikstyveri. En patrulje kørte frem, undersøgte sagen og anholdt en 37-årig mand fra Litauen for butikstyveri af handsker til 500 kr. Han blev kørt til politigården, sagsbehandlet, afhørt med tolk løsladt senere samme dag.