Anholdt for grov vold mod tidligere kæreste

Søndag den 11. oktober kl 2222 modtog vi anmeldelse om, at en mand kort for inden havde udsat sin tidlige kæreste for vold på Paradis Allé i Ishøj.

Da politiet nåede frem, blev en 34-årig mand anholdt og politiet mistænker ham for grov vold og trusler. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag eftermiddag.