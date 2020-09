Anholdt: Spritstiv og med fuld fart på

Tirsdag klokken 18.00 foretog færdselspolitiet en hastighedsmåling af en personbil, som kørte med en hastighed på 180 km/t, hvor det var tilladt at køre 110 km/t.

Føreren af bilen, en 52-årig mand fra Brøndby, blev standset.

Det viste sig, at han havde en alkoholpromille væsentligt over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel, hastighed og anholdt for at få udtaget en blodprøve.