politi Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Mistænkt for at bedrage for flere millioner kroner: Sådan mener politiet, at han gjorde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistænkt for at bedrage for flere millioner kroner: Sådan mener politiet, at han gjorde

Sydkysten - 03. december 2020 kl. 10:21 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi har onsdag anholdt en 30-årig mand fra Greve. Han er mistænkt for 27 forhold af omfattende bedrageri mod svage og ældre.

Både personer og pengeinstitutter er blevet franarret ikke under 2,9 millioner kroner, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Bedragerierne er foregået telefonisk, og de forurettede i sagerne bor i hele Danmark.

Ofrene fik opkald fra en person, som udgav sig for at være en medarbejder fra deres pengeinstitut.

De blev på den måde franarret deres NEM-ID og koder under påskud af, at der var problemer med deres konto. Herefter blev der overført større beløb fra de deres konti.

Den 30-årige er desuden mistænkt for at have overtalt flere svage personer til at agere mellemmand, også kaldet ”mulddyr” og låne deres konti ud i forbindelse med hævningen af de penge, som blev franarret de ældres konti.

Mistænkt for grov udnyttelse - Den 30-årige er mistænkt for groft at have udnyttet de ældre borgeres tillid til deres bank, og herefter lokket yngre svage borgere til at agere ”mulddyr” for at slette sine spor ved den kriminelle handling. Der er tale om omfattende bedrageri mod ældre og andre svage borgere, som enten er blevet snydt eller groft udnyttet, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

De første sager blev anmeldt i starten af juni i år, og mens sagerne er blevet efterforsket, er flere sager kommet til. Det seneste bedrageriforhold, som indgår i sagskomplekset, blev anmeldt i november.

- Vi ser desværre en del sager, hvor bedragere udnytter svage og udsatte borgere til at begå kriminalitet. Det er sager vi har stor fokus på, men det er også meget komplekse sager, som giver anledning til omfattende efterforskninger” fortsætter Martin Eise Eriksen.

Anklagemyndigheden fremstiller den 30-årige mand i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde kl. 10.00 med begæring om varetægtsfængsling. Anklageren vil begære, at retsmødet afholdes for lukkede døre ad hensyn til den videre efterforskning. Politiets videre efterforskning skal forsøge at afklare, om den 30-årige kan mistænkes for yderligere forhold end dem, han er sigtet for ved grundlovsforhøret, og om andre personer end den 30-årige kan have en rolle i sagskomplekset.