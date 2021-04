Se billedserie Med hensyn til badeænderne, så har de ikke været i sortimentet hos Andemors Verden i flere år, men for nylig har firmaet købt en kæmpe blå badeand, som markedsføringsmæssigt gør sig godt på de digitale platforme. - Så mon ikke, at vi måske også får badeænder i sortimentet igen, smiler Line og Stine , som her flankerer anden. Wibroe. Foto: Kim Rasmussen

Andemors Verden sælger legetøj på den anden side af kloden

- Det hele startede egentlig med nogle skøre badeænder tilbage i 2011, fortæller Line Marie Wibroe, som fik alvorlig sygdom tæt ind på livet og derfor havde brug for, at der arbejdsmæssigt skulle ske noget andet.

- Jeg havde arbejdet som headhunter i en del år og er egentlig uddannet cand.comm, men jeg havde brug for, at der skulle ske noget sjovere. Så begyndte jeg at sælge badeænder. Det lyder sindssygt. Ideen kom af, at jeg ønskede at være med til at give børn en større glæde ved vand. Jeg er gift med en mand, som er vildt glad for vand, og jeg er nok mere hende, som skal stå inde på strandbredden. Hvis det nu var min mand, der var til svømning eller ved vandet med børnene, så var der ro. Så derfor fik jeg den tanke, at glæden ved vand ret beset begynder hjemme i badekarret eller brusenichen, hvor det handler om at give børnene glæden ved vand. Det er i alt sin enkelhed hele kerneværdien i Andemors Verden. Det er glæden ved vand, bevægelse og leg, som er hele udgangspunktet for de 20 brands, som vi nu sælger til det meste af verden, fortæller Line, som slår ud med hånden i rummet, hvor vi sidder, der i sig selv med vareprøver næsten ligner en lille legetøjsbutik med dukker, løbecykler, spande, vandkander, tasker, bamser og meget mere.

Har vokset sig større Andemors Verden har i løbet af årene støt og roligt vokset sig større. Det gælder både på det danske marked og i udlandet, og det var også årsagen til, at Line sidste år kort før den første coronanedlukning kontaktede Stine Fenger-Mieritz. Hun havde mødt Stine ved et netværsksforedrag om Kähler Design, hvor Stine på det tidspunkt var salgschef.

- Stine har nogle andre kompetencer, som kan være med til at styrke firmaet, og heldigvis sagde Stine ja til at blive partner her i Andemors Verden, så vi nu har virksomheden sammen, fortæller Line, som forklarer, at firmaet det seneste år er vokset fra fem til ni medarbejdere.

- Jeg kunne slet ikke sige nej. Det er så spændende at være en del af, siger Stine, som er uddannet designteknolog og handelsøkonom.

Hun fortæller, at Andemors Verden sælger kvalitetsbrands til forhandlere i Danmark. Det er for eksempel til Lirum Larum, Legekæden, Barnets Verden, Børnenes Kartel, Mama Shop og en række livsstilsbutikker både fysiske og onlinebutikker. Her i området kan man blandt andet købe produkter fra Andemors Verden hos By Moulin i Solrød Center.

Andemors Verden sælger primært i Nordeuropa, men har Australien som det næststørste marked, som virksomheden sælger til.

Sandlejetøj til Australien - Det er ikke lige den første tanke, man får, at Andemors Verden når helt til Australien, men vi sælger produkter til Australien hver dag. De køber sandlegetøj, det er spande, vandkander med mere. Vi har et mærke, der hedder Scrunch, som er sådan nogle foldbare produkter i silicone. Det er et af vores allerstørste brands. Hvis du tænker på sådan nogle plasticspande, så går de i stykker eller fylder helt vildt meget. Det er et rigtig interessant mærke for os, da vi sælger det til stort set hele verden, siger Stine.

At sandlegetøjet er blevet så populært har Andemors Verden en stor del af æren for.

- Farvesortimentet er noget, som vi har udviklet. Da Scrunch kom til Andemors Verden for en del år siden, der havde det sine egne farver. På et tidspunkt på en af legetøjsmesserne, der satte jeg mig ned sammen med designeren og sagde, hvad nu hvis jeg lover, at jeg køber så og så mange af hver, må jeg så være med til at bestemme farverne. Så begyndte vi med en varm grå, støvet rosa og støvet lyseblå - sådan nogle lidt mere nordiske farver. Så eksploderede salget, og så er det gået slag i slag. Sandlegetøjet er faktisk blevet så populært, at der nu er kommet kopiprodukter på banen. Det er en del af gamet. Vi arbejder primært med mindre familieejede brands, hvor der er en god historie i. Når vi får markedsført og får gjort dem synlige, så kommer kopisterne. Sådan er det, og derfor tænker vi også hele tiden i at være et lille skridt foran, understreger Line.

20 mærker Andemors Verden har 20 brands, hvor de tre-fire stykker udgør halvdelen af omsætningen. Det er blandt andet sandlegetøjet, løbecykler og nogle håndlavede dukker fra Spanien, hvor Andemors Verden også har været med inde over påklædningen, så den passer til de enkelte markeder.

- Vi er blevet et attraktivt brandhouse. Vi får mange henvendelser fra folk, som gerne vil sælge deres produkter igennem vores firma, Vi får cirka 10 henvendelser om måneden. Vi ser på, om de passer ind i vores sortiment, da det er vigtigt for os, at vi kan sige til vores forhandlere, at når de laver udstilling på vores produkter, at de kan sætte de og de ting sammen på en gine, så det ser godt ud, forklarer Stine.

Breder sig på verdensplan Fremgangen hos Andemors Verden de seneste år og under corona forklarer de to indehavere med, at virksomheden også før nedlukningen har været meget langt fremme med en digital forhandlershop, og at virksomheden har arbejdet på mange platforme. Det er blandt andet via instagram, at Andemors Verden har fået så godt fat på det australske marked.

- Vi prøver at være synlige hele tiden. Vi kører også med nyhedsbrev og samarbejder med influencere og bloggere, forklarer Stine.

Line supplerer:

- Vi er vækstet, fordi vi breder os på verdensplan, det vil sige, vores vækst kommer også fra nye markeder. Det er især vores online kunder, som har har solgt mere under nedlukningen. Vi tror også, at mange forhandlere af legetøj rundt om i verden har haft mere tid - her under corona - til at sidde og studere, hvad der findes rundt omkring, og det har været til gavn for vores virksomhed.

Rent bord og mailen i bund Selv om de to indehavere af Andemors Verden er glade for fremgangen, så er de også klar over, at der er en del af deres kunder, som har haft det meget svært, og som også skal kæmpe hårdt, når det hele bliver åbnet igen.

- Lige da nedlukningen skete, høvlede vi bare varer ud. Jeg meldte klart til personalet, at vi blev nødt til at sende alt, der var i ordre, og mailen var helt i bund, før vi gik hjem. Vi vidste jo ikke, hvad der var åbent og lukket næste dag. Det har været hårdt, men det har også været en god læring, som vi har arbejdet videre med, siger Line og Stine følger op:

- Det har krævet den dobbelte tid per ordre, og det gør det stadig. Kunderne bestiller mindre, de tør ikke disponere så langt ud i fremtiden, og det forstår vi godt. Så det, at vi har vækstet i den periode, det hænger også sammen med, at vi har haft fuldt fokus på kunderne. Vi har sendt helt små ordrer af sted - helt ned til tre spande. Men vi tror, at når først, der for alvor bliver åbnet, så kommer det til at gå stærkt. Det bliver godt til jul.