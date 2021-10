Mange tusinde boliger i Solrød er plaget af støj fra motorvejen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Analyse skal pege på løsninger på motorvejsstøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Analyse skal pege på løsninger på motorvejsstøj

Sydkysten - 12. oktober 2021 kl. 16:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Et enigt byråd i Solrød afsatte mandag 200.000 kroner til en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra Køge Bugt Motorvejen kan mindskes. Konservative vil gå videre og have oprettet et støjudvalg.

- Vi har i mange år taget støjproblematikken fra Køge Bugt Motorvejen meget seriøst og har så sent som i 2019 forhøjet støjvoldene ved motorvejen til det maksimalt mulige, sagde borgmester Niels Hörup (V) som indledning til punktet på dagsordenen og fortsatte:

- Analysen skal hjælpe os med at finde frem til, om der er andre løsninger, som kan hjælpe med at nedbringe støjen fra motorvejen.

Beslutningen om at afsætte 200.000 kroner til analysen har rod i en beslutning, byrådet tog i august i år. Her vedtog byrådet, at Solrød Kommune skal afdække, hvordan initiativer til at bekæmpe trafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen kan blive en del af de initiativer, der får penge fra puljerne i Statens Infrastrukturplan 2035. Det var på foranledning af et medlemsforslag stillet af Venstres Michael Arnø, at støjgenerne igen havnede på byrådets bord.

De 200.000 kroner skal helt konkret bruges til, at der kan hyres en ekstern konsulent med ekspertise i trafikstøj til at samle trådene.

Flere tusinde generes Den statslige Køge Bugt Motorvej går tværs igennem Solrød Kommune, og med den følger dagligt trafikstøj fra langt over 100.000 trafikanter, som er til gene for flere tusinde solrødborgere.

En problematik, som Solrød Kommune siden 2005 ved hjælp af forskellige initiativer har arbejdet på at løse, og samtidig har kommunen også løbende forsøgt at få Vejdirektoratet til at hjælpe med løsninger. Det er Vejdirektoratet selv, der definerer hvilke støjnedsættende projekter, som skal etableres via de statslige midler. Det er derfor også planen, at konkrete initiativer, som støjeksperterne finder frem til, skal præsenteres for Vejdirektoratet og Transportministeriet, så der er mulighed for, at Vejdirektoratet vælger, at projekterne kan blive finansieret af statslige midler. Hvis analysen også finder frem til initiativer, som Solrød Kommune selv kan føre ud i livet, vil initiativerne blive fremlagt for byrådet.

Alt hvad vi kan gøre Der var opbakning til bevillingen fra alle partier og lister. Ved behandlingen af punktet sagde borgmesterkandidat Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet blandt andet.

- I Socialdemokratiet kan vi godt støtte den indstilling, der ligger her. Alt hvad vi kan gøre, for at komme støjen til livs, skal gøres. Selv om denne indstilling er noget ukonkret, og man kan godt stille spørgsmålstegn ved behovet for ekstern hjælp, i stedet for at søge samarbejde med andre kommuner, der er meget længere med undersøgelser af støjreduktion. For os at se, er der mere behov for politik end konsulenter i denne sag. Men som sagt, så støtter vi indstillingen, kom det fra Jonas Ring Madsen.

Følger andre kommuner Selv om der ikke direkte samarbejdes, så følges andre kommuner. Ud over analysen af, hvilke initiativer der kan sænke støjniveauet fra Køge Bugt Motorvejen, så vil Solrød Kommune også følge andre kommuners arbejde med lignende udfordringer med trafikstøj.

Det er bl.a. erfaringerne fra Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune, som er i gang med at undersøge muligheden for at overdække Holbæk Motorvejen på en strækning og fra Ring 3, hvor man vil teste effekten af at sætte støjstærekasser op.

K ønsker støjudvalg Arbejdet med at minimere støjen fra Køge Bugt-Motorvejen bør fokuseres og formaliseres yderligere, og det fortjener mere politisk opmærksomhed og vedholdenhed. Det mener De Konservative.

På byrådsmødet mandag sagde byrådsmedlem Morten Scheelsbeck (K), at han og den konservative borgmesterkandidat Jan Færch stiller forslag om, at byrådet efter valget nedsætter et konkret støjudvalg i kommunen, der skal arbejde videre med de forskellige muligheder.

Jan Færch uddyber:

- Vi vil også undersøge nærmere, om man kan beplante støjvoldene yderligere for at minimere støjen. Og derudover er der også andre mulige løsninger. Det er alle disse forslag, og gerne endnu flere, vi vil have samlet og formaliseret i et konkret udvalg under byrådet, så vi er sikre på, at det behandles grundigt, at det får det fornødne politiske fokus - og ikke mindst at vi holder det hele kørende, også når valget er overstået.

Helt konkret foreslår Jan Færch, at der nedsættes et såkaldt §17, stk. 4-udvalg. Det er et midlertidigt politisk udvalg, som et byråd i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for byrådet, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. De Konservative tilføjer, at man eventuelt kan supplere med forskellige lokale eksperter for at sikre en solid borgerinddragelse, og at man desuden bør kigge på at få formuleret og fastlagt en ny støjhandlingsplan for Solrød Kommune.