De nye seks etager høje punkthuse kan bygges, hvor Vejlesvinget 5 og 7 lige nu ligger. Foto: Søren Schaadt Larsen

Amalieparken kan blive udvidet med to punkthuse

Sydkysten - 04. oktober 2020 kl. 17:26 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Amalieparken i Vallensbæk kan snart blive udvidet med endnu flere, at de seks etager høje højhuse, som der allerede er en del af i området.

Ved at inddrage Vejlesvinget 5 og 7, hvor der lige nu er to flade bygninger, vil man gøre plads til yderligere to punkthuse med hver 24 lejligheder, som kommer til at indgå i Amalieparken.

Sagen er lige nu sendt i høring af kommunalbestyrelsen, som med undtagelse af Dansk Folkeparti, stemte for, at arbejde videre med lokalplanen, som vil gøre byggeriet muligt.

- De er relativt efterspurgte. Det er pæne og ordentlige lejligheder. Det er pæn og ordentlig kvalitet, de har derovre, siger Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Bygningerne, der lige nu ligger på grunden, er, ifølge kommunens redegørelse for planen, et gammelt erhvervsområde, som nu efter planen skal fjernes for at gøre plads til det moderne etagebebyggelse.

Men ikke alle er enige i, at man skal bygge punkthuse: Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti forklarede på kommunalbestyrelsesmødet, at han ville foretrække lavt byggeri i stedet:

- Vi er ikke tilhængere af flere boligkarreer i Vallensbæk. Vallensbæk skal være et område, hvor vi har tæt lav bebyggelse, og vi skal ikke komme til at ligne Brøndby og Ishøj med deres boligblokke. Vi ønsker at fastholde lokalplangrundlaget for området. Vi ærgrer os over, at vi får endnu en boligkarre, lød det fra Kenneth Kristensen Berth, som i stedet ville foretrække rækkehuse på grundene.

Jan Høgskilde er ikke sikker på, at rækkehusene vil passe ind i området, men erkender, at man selvfølgeligt sagtens kunne have set på andre typer bebyggelser:

- Man kunne jo sagtens lave noget andet. Men så ville vi skulle lave noget, som ikke passer helt så godt ind i området. Vi kunne have lavet nogle rækkehuse, men vi er ikke blevet præsenteret med et spændende projekt. På den her måde bliver området ensartet, og det har været vores formål, siger Jan Høgskilde.

De såkaldte punkthuse, som er fritstående højhuse på et relativt lille grundplan, vil blive op til 22,5 meter høje, og indeholde fire lejligheder per etage i seks etager.

Lokalplan 109, som grundene på Vejlevej 5 og 7, er i høring frem til 19. oktober.