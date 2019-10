Alsidig kunstmaler udstiller i Vallensbæk

- Mine værker svinger mellem et ekspressivt og dynamisk udtryk og det mere poetiske og stille. Fra farveeksplosioner til det helt hvide. Jeg starter ofte med at skabe en form for kaos for så at begynde at rydde op ved hjælp af rene farveflader, lige linjer eller gentagelser af former. Jeg er vild med muligheden for at variere mine teknikker, arbejdsredskaber og materialer og svinger derfor mellem at arbejde med maleri, linoleumstryk, papirklip, monotypi o. lign. Jeg udstiller løbende på gallerier, i interiørbutikker, kunstforeninger, gruppeudstillinger og lignende og står også ofte på forskellige designmarkeder, siger Kirstine Hellesøe Appel der født i Haderslev i 1984, men som i dag bor og arbejder i dag i København.