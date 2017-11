Borgmester Niels Hörup har opnået den bredest mulig konstituering. Alle 19 byrådsmedlemmer i det nye byråd fra 1. januar står bag konstitueringsaftalen. Foto: Anders Laursen

Alle lister er med i aftale i Solrød

24. november 2017 Af Helle Midskov

19 ud af 19 medlemmer af det nye byråd er med i konstitueringsaftalen, som med borgmester Niels Hörup (V) i spidsen er landet her i eftermiddag. Det betyder, at det er den bredest mulige konstitueringsaftale, som det er muligt at opnå, nu er på plads i Solrød. Det vil sige, at Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne og Det Radikale Venstre er med.

- Jeg er meget glad for, at mine kollegaer fra alle sider kvitterer med opbakning til den samarbejdslinje, som er meget vigtig. Det betyder, at vi kan skabe de bedste rammer for vores borgere, virksomheder, institutioner og ansatte i kommunen, siger borgmester Niels Hörup om konstitueringsaftalen.

Borgmesteren er meget tilfreds med den høje stemmeprocent i Solrød. Stemmeprocenten var ved valget i tirsdags på 75,10 og 17.022 borgere havde mulighed for at sætte kryds.

- Dejligt at så mange i Solrød valgte at stemme. Personligt er jeg meget glad for fremgangen til Venstre og for de 2223, som valgte at stemme personligt på mig, fortsætter han.

Niels Hörup har været borgmester i 12 år og siddet i byrået i Solrød i 24 år.

Fordelingen af en lang række af de forskellige poster er også allerede på plads.

1. viceborgmester bliver Claus Redder Madsen (S) og 2. viceborgmester bliver Kim Sunesen (V), De to bytter blot plads, da Claus er 2. viceborgmester i dag og Kim Sunesen 1. viceborgmester.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget er udvidet fra fem til syv medlemmer: formand Niels Hörup, Lene Stevnhoved (V), Claus Redder Madsen (S), Jonas Ring Madsen (S), Hans Odder (K), Emil Blücher (LA) og Henning Christiansen (Havdruplisten).

Familie- og Uddannelsesudvalget: Formand Kim Sunesen (V), næstformand Jonas Ring Madsen (S), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmerman, Bo Nygaard Larsen (Det Radikale Venstre), Jan Færch (Grundejerne), Brian Mørch (Dansk Folkeparti).

Social-, Sundheds- og fritidsudvalget: Formand Ivar Haugaard-Hansen (V), næstformand Brian Mørch (DF), Jane Noer (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Jytte Willendrup (S), John Wennerwald (S) og Henrik T. Larsen.

sydkysteFormand for Børne- og ungeudvalget: Jane Noer (V)