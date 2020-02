All Time Jazz Band optræder på Kulturium 1. marts. PR-foto Foto: Poul Nyholm poul.nyholm@jubii.dk +4526706044

All Time Jazz Band i Kulturium

Sydkysten - 25. februar 2020

All Time Jazz Band spiller musik med rødder i New Orleans i Kulturium i Ishøj 1. marts. Repertoiret er stort og bredt, og foruden de kendte klassikere har bandet gravet numre op, som man ikke ellers hører - og gerne med et par overraskelser til de efterhånden mange trofaste fans.

Der er musik til både kendere og elskere af jazz, og til de, der troede, de ikke syntes om jazz. All Time Jazz Band består af musikere, der kan deres håndværk. Alle er fremragende instrumentalister og tæt sammenspillede. Det er improvisationsmusik, men indenfor faste rammer og med originale vinkler og arrangementer på alle numre.

Bandet tager gerne afstikkere til både blues, rok og rul, evergreens og swing, men hele tiden med perspektiv bagud til begyndelsen af forrige århundrede i New Orleans, hvor det hele begyndte.

All Time Jazz Band har så stor variation i det musikalske udtryk og spiller med så åbenlys glæde og overskud, at man aldrig kommer til at kede sig i deres selskab. Det er endda hændt, at det har ført til dans.

Koncerten finder sted 1. marts på jazzscenen i Kulturium, og dørene åbner klokken 12:30.

Det er ret specielt, at alle bandets medlemmer er vokalister og synger enten solo eller kor i flerstemmige arrangementer. Bandet har altid et par nye overraskelser med på repertoirelisten. Blandt andet har All Time Jazz Band reddet en del stort set ukendte gamle jazznumre op fra den store glemmekiste - musik, der ved tilfældighedernes spil er gledet ud af det traditionelle repertoire, men som fortjener et nyt liv. Bandet består af Ole Rosendal på trumpet, flugelhorn og sang, Erik Schreiber på tenor sax, clarinet og sang, Morten Tværmose Andersen på double bass og sang, Jan Gruwier Larsen på banjo, guitar og sang og Sindre Lindal på trommer