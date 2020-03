Kærbo lukker ned for Aktivitetscentret på grund af Corona-frygt. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Aktivitetscentret på Kærbo lukker for at forebygge corona-smitte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktivitetscentret på Kærbo lukker for at forebygge corona-smitte

Sydkysten - 12. marts 2020 kl. 06:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kærbo i Ishøj lukker ned for omsorgscentrets aktivitetscenter resten af marts for at forebygge smitte med coronavirus.

Ishøj Kommune har besluttet at lukke aktivitetscentret på Kærbo midlertidig for at minimere risikoen for corona-smitte.

Lukningen træder i kraft torsdag den 12. marts 2020 og vil foreløbigt gælde resten af marts.

Beslutningen kommer i kølvandet på, at myndighederne mandag strammede op på anbefalingerne inden for en række områder for at dæmme op for corona-smitten i Danmark.

Aktivitetscentret er et populært samlingssted for de ældre borgere i Ishøj og bliver besøgt af omtrent 700 ældre hver uge, hvoraf de fleste bor uden for Kærbo.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har nogle smittede. Men vi ønsker at passe godt på vores ældre borgere, som især er i risiko for at blive smittet. Mange ældre besøger hver uge aktivitetscentret, så det eneste rigtige er at lukke ned i en midlertidig periode, så vi ikke udsætte dem for smitterisiko," siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Kærbo vil stadig have aktiviteter for omsorgscentrets ca. 100 faste beboere.