Aktititets- og frivilligcenteret i Solrød åbnede fredag den 21. maj.

Aktivitets- og frivilligcenter åbner igen

Sydkysten - 23. maj 2021 kl. 13:23 Kontakt redaktionen

Fredag den 21. maj åbnede Solrød Aktivitets- og frivilligcenter igen, og der er udsigt til et stort program med bankospil, koncerter og ture.

- Fredag rullede vi den røde løber ud og hejste dannebrog, for nu kan huset igen modtage de frivillige borgere. Det er anden gang vi vender tilbage til Aktivitets- og frivilligcenteret i Solrød (AFC) efter en nedlukning. Vi har alle savnet, at kunne mødes og hygge os i fællesskab. Det er ikke mindre end 15 arrangementer, der har været aflyst eller udsat i denne kedelig nedlukningsperiode. Derfor har centerrådet også sat alle sejl til, for at vi kan få en kanonstart med velkommen til alle de godt 500, som normalt besøger AFC i løbet af en uge, siger Sonja Poulsen, som er formand, og fortsætter:

- Den 11. juni, så må vi være op til 100 indendørs, afholder vi »Danmark spiser sammen« med dejlig mad og koncert med Mads Toghøj.

AFC byder på ikke mindre end fire busudflugter i løbet af sommeren.

Den 15. juni tager går sommerturen i Svend Gønges Fodspor. En udflugt hvor Thorsvang Danmarks Samlermuseum på Møn besøges, og får en køretur gennem den skønne egn i Sydøstsjælland. Den 5. juli går turen til Landbomuseet Lundekrog og slutter af på en rigtig bondegår, Gløvermosegaard. Den 20. juli går turen til Højerup Kirke og Stevns klint. Den 4. august går turen til Buerup, hvor man starter på det arbejdende træskoværksted og 18 andre spændende aktiviteter. Turen slutter på Danmarks længste museum, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Disse tilbud kan man læse mere om, og tilmelde sig på afcfrivil.nemtilmeld.dk.

- Vi skal ikke bare ud af huset Vi starter med traditionel banko den 9. juni, godt nok på engangsplader med en dup, så vi kan overholde corona restriktionerne. Der bliver også masser af hygge i hinandens selskab, når man besøger sommercafeen med kaffe og kvikbanko. Det foregår den 24. juni, 1. juli, 15. juli og 12. august kl. 14 i salen. Det er for alle, som ikke har lyst til at sidde alene hjemme. Alle er velkommen til at være med, her kan man hygge sig sammen med andre, og måske få nogle nye venner. Kaffen er gratis og sponsoreres af Solrød Senior Klub.

Corona restriktionerne siger, at hvis man skal være i huset, så skal man bære mundbind/visir og have et gyldigt corona pas eller en gyldig test.