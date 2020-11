Afslutning på krig markeres

Museet på Mosede Fort markerer dagen ved at give museumsgæster mulighed for at dykke ned i de skelsættende år 1914-1918 og blive klogere på 1. Verdenskrig set fra dansk synspunkt. På denne historiske dato den 11/11 kl. 11 sænker museet nemlig entréprisen, så man kan komme ind og se den roste udstilling "På kanten af krig" for kun 11 kr. Entréprisen gælder kun denne særlige dag.

I samarbejde med den britiske ambassade i Danmarks sælger museumsbutikken de røde valmuer - de såkaldte poppies - som for mange er blevet et symbol på krigens faldne. Briterne har en stærk tradition for at bære disse valmuer i dagene omkring den 11/11 for at mindes alle de mennesker, der har kæmpet i krige og konflikter. I museumsbutikken på Mosede Fort står der nu en såkaldt collection pot, hvorfra man kan tage en rød poppy, hvis man lægger minimum 10 kroner. De indsamlede midler går til The British Legion og bruges til velgørenhed blandt veteraner og mindehøjtideligheder.