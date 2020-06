Kort før kommunalbestyrelsesmødet afleverede en gruppe lejere fra ridecentret underskrifterne til borgmester Henrik Rasmussen (K). Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Afleverer underskrifter mod lukning af ridecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afleverer underskrifter mod lukning af ridecenter

Sydkysten - 05. juni 2020 kl. 20:53 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om de ikke har den store tiltro til, at blive hørt, så afleverede en lille gruppe lejere i ridecentret 791 underskrifter mod lukningen.

Ridecenter skal laves om til et rideakademi, og da det blev offentliggjort, blev samtlige lejere af bokse i Vallensbæk Ridecenter sagt op. Beslutningen blev taget af kommunalbestyrelsen, og den beslutning kom særdeles meget bag på brugerrådet, som normalt bliver inddraget i beslutninger omkring ridecentret:

- Det kom som et lyn fra en klar himmel. Vi anede ingenting, siger Birgitte Magnussen, som er en af kræfterne bag indsamlingen.

Onsdag aften afleverede hun sammen med to andre brugere af ridecentret 791 underskifter mod omdannelsen.

- Vi har et brugerråd på stedet, som har nogle retningslinjer, som skal sikre brugerne viden og medindflydelse på ridecentret. Kommunen har selv forfattet de retningslinjer, men brugerrådet er ikke blevet hørt i den her sammenhæng, siger Birgitte Magnussen.

Med underskrifterne håber hun, at beslutningen bliver annulleret, så lejerne fortsat kan få lov at blive. Men hun håber også, at de kan fungere som en murbrækker til en dialog med kommunen om, hvad der skal ske på stedet:

- Vi er nervøse for, at beslutningen er truffet på et forkert grundlag, og så kan vi ikke helt se, hvordan det kommende rideakademi skal komme til at fungere uden hjælp fra alle os frivillige, som lige nu har heste stående på centret, siger Birgitte Magnussen, som selv har brugt hundredvis af frivillige timer på stedet, ikke mindst i forbindelse med etableringen af det nye udendørsanlæg.

Hun har ikke stor tiltro til at brugerne bliver hørt eller underskrifterne bliver set. Hun peger på, at lejerne fik deres opsigelse 30. april klokken 16.30, hvilket betød de færreste kunne nå at opsige deres boks inden udgangen af måneden, og beslutningen er taget udenom brugerne.

- Min tiltro til de demokratiske processer kan ligge på et meget lille sted lige nu, siger Birgitte Magnussen.

Det var borgmester Henrik Rasmussen (K), som tog mod underskrifterne, og han vil nu se, hvad stakken af papir indeholder:

- Vi vil læse dem igennem, og så vil vi se, om der er noget, vi kan bruge. Vi er altid villige til at kigge og se, om der er noget, vi kan bruge, forklarer han, men understreger, at det ikke ændrer beslutningen omkring ridecentret.

- Vi har truffet beslutning om, at vi vil ændre ridecentret, som skal være et rideakademi i stedet. Det her ændrer ikke den beslutning, forklarer borgmesteren.

Han er heller ikke enig i, at brugerrådet burde have været inddraget.

- Sagen har været større end, hvad brugerrådet kunne være med i. Det er blevet udlagt sådan, at pensionærerne selv har kunne beslutte, hvordan tingene skulle være gennem brugerrådet, men her har vi haft selve ridecentrets eksistens oppe til debat, og der har vi ikke kunne inddrage brugerne, siger Henrik Rasmussen.

- Der er rigtigt mange unge mennesker, der bruger rideskolen, og der var lang venteliste. Derfor har vi prioriteret at kommunens lokale børn og unge kan komme til at bruge det. Det har været en helt klar politisk proces, om at der skulle være et rideakademi, som nu bliver på rideskolens præmisser. Det bliver rideskolen, der bliver det bærende i akademiet deroppe, siger borgmester Henrik Rasmussen.