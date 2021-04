Send til din ven. X Artiklen: Afhørt i skolen: To drenge skød med hardball-pistol mod 15-årig pige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afhørt i skolen: To drenge skød med hardball-pistol mod 15-årig pige

Sydkysten - 28. april 2021 kl. 11:01 Kontakt redaktionen

To drenge på 12 og 13 år fra henholdsvis Greve og København er blevet mistænkt i en sag om skud med en hardball-pistol mod en 15-årig pige fra Greve.

Politiet modtog mandag aften flere anmeldelser om, at unge skød med pistolerne omkring Greve Midtby Center, men politiet fandt ikke frem til nogen unge, der skulle skyde efter hinanden med den type våben. Kl. 19.29 fik politiet så en henvendelse fra en S-togsrejsende om, at en ung mand i S-toget ved Hundige havde et par hardball-pistoler i bukselinningen. Denne anmeldelse blev så fulgt op af en anmeldelse kl. 20.05 fra pårørende til en 15-årig pige fra Greve, som kl. ca. 19.30 var blevet forfulgt og beskudt med kugler fra en hardball-pistol, da hun havde forladt Hundige s-togstation for at gå hjem.

Disse anmeldelser blev i løbet af tirsdagen efterforsket af politiet, som ud fra de forskellige vidneudsagn fik identificeret de to drenge på 12 og 13 år.

De fik begge afbrudt deres respektive undervisning tirsdag, da politiet troppede op for at afhøre dem om sagen.

De blev begge i overværelse af de sociale myndigheder afhørt til skyderiet med hardball-pistolen mod pigen, der var blevet ramt et par gange, men uden at lide fysisk overlast. Drengene kunne ikke formelt sigtes for vold mod pigen, idet drengene begge er under den kriminelle lavalder på 15 år. Det lykkedes ikke politiet at finde den anvendte hardball-pistol, og sagen mod de to drenge vil blive forelagt ungdomskriminalitetsnævnet til afgørelse.

Politiet vil opfordre brugere af hardball-pistoler til at tænke sig om, når eller hvis de bruges. En hardball-pistol kan let forveksles med et rigtigt skydevåben, således at politiet under ugunstige lysforhold måske ikke kan skelne mellem et sådant våben og et rigtigt skydevåben, hvilket kan medføre en utilsigtet eskalering ved brugen af magtmidler ved løsningen af en politiopgave.