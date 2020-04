Adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, Dansk Kennel Klub, er her ude at lufte hunde på stranden ved Solrød. Foto: DKK

Adfærdskonsulent om kæledyrs-boom: - Tænk jer om, før I køber hund

Aldrig har efterspørgslen på kæledyr været så stor, som den er her i corona-krisen. Det får Dansk Kennel Klub til at bede folk om at tænke sig grundigt om, før familien anskaffer sig et kæledyr.

Mange internater og opdrættere melder om voldsomt mange henvendelser om dagen på forskellige sociale platforme for at købe kæledyr. Også hos Dansk Kennel Klub i Solrød er telefonen rødglødende i disse uger, hvor folk blandt andet søger råd om valg af hunderace og hvalpelister.

