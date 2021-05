ARKEN inviterer til filmvisning og samtale med filminstruktøren Phie Ambo

I filmen Songs from the Soil fra 2014 viser Phie Ambo en anden side af naturen, som måske normalt ikke får vores opmærksomhed - et gult og sort sneglehus, en orange spejling i søen op mod irgrøn andemad, en rød regnorm, der strækker sig ud af den sorte jord. Med sin sanselige gengivelse af naturen og dens farver trækker filmen tråde til den tyske forfatter og farveteoretiker Johann Wolfgang von Goethe, den østrigske tænker Rudolf Steiner og ikke mindst den danske maler og baron Arild Rosenkrantz.

Onsdag den 19. maj kl. 17.30 til 18.30 er der mulighed for at få et særligt indblik i filmen og forbindelserne til særudstillingen om Arild Rosenkrantz, når tidligere museumsinspektør på ARKEN og kurator på Rosenkrantz-udstillingen Lisa Sjølander Andresen går i samtale med Phie Ambo om Songs from the Soil. Det er gratis at deltage for gæster med entré til museet, men billetreservation er nødvendig via arken.dk/kalender. Filmen varer 40 minutter og vises før samtalen.