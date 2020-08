Ældresagen besøgte Christianshavn

Ældresagen fik fortalt om det tidligere Børnehus og Kvindefængsel. De så og hørte om Lagkagehuset på hjørnet ved Kanalen. Oven Gaden Neden Vandet betyder: En gade nær noget vand, når man kommer fra byen. De så nybyggeriet på den gamle B&W-grund, og alle var forbavsede over, at en lejlighed rask væk kostede mellem 7-9 millioner.

Til sidst fik sagens medlemmer selvfølgelig også set gaden, hvor filmene "Huset på Christianshavn" med Værtshuset Rottehullet var blevet optaget. Alle syntes, det var lidt morsomt, at Kim sagde, at når Egon m.fl. gik ind i Rottehullet, trådte de direkte ind i kulisserne i Risby ved Sengeløse.

Afslutningsvis spiste de en lækker fiskeplatte i Christianshavns færgekro. Her var mange trætte i benene af at gå over to timer - hvoraf en del blev gået på toppede brosten.