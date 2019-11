Foto: Jerry Nielsen, Ældre Sagen Vallensbæk

Ældre spiser sammen mod ensomhed

Sydkysten - 30. november 2019 kl. 14:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For syvende gang holdt Ældre Sagen Vallensbæk "Danmark spiser sammen", for at bekæmpe ensomhed hos ældre. Ideen er, at man håber nogle finder nye bekendtskaber ved den lejlighed.

Der var igen stor hygge og glade smil hos alle på Pilehavehus lørdag den 23. november.

54 havde tilmeldt sig til arrangementet "Danmark spiser sammen", og snakken gik fra gæsterne trådte ind ad døren, til de gik hjem.

Denne gang blev der serveret rigtig god andesteg og risalamande med hel 3 mandler og mandelgaver. Efter maden var arrangeret en quiz, hvor Nicolai Bang, som altid kommer og spiller på klaver til arrangementerne Danmark spiser sammen, spillede starten på en Dansk Top melodi.

Når omkvædet kom, kunne man synge med. Derefter blev der spurgt hvad sangen hed, hvem der sang den, hvem var sangskriveren og i hvilke årstal var den skrevet.

Alle gættede lystigt med på alle 12 melodier. Ved den efterfølgende kaffe blev der delt sanghæfter ud, og alle kunne ønske en melodi.

Nicolai Bang spillede melodien og alle sang med. I Vallensbæk har man et rollatorhold på ca. 10 personer. De går tur sammen en gang om ugen i 1 times tid.

Derefter går man ind i Sundhedshuset i Vallensbæk og får kaffe. 4 af dem var denne dag mødt op, og Winnie som har boet på Pilehavehus i 5 år og står for turene sagde, at det var hyggeligt også at mødes her.

Et ægtepar Solveig og Ib kom for 1. gang. De kom en gang imellem på Pilehavehus både for at få lidt andet mad og møde andre. Andre havde læst eller hørt fra andre om arrangementet og var meget begejstret for dagen.

Fem gæster havde været med flere gange, og satte sig altid sammen for at få samværet. Et par spurgte, hvornår næste dato var for Danmark spiser sammen. De krydsede straks næste dato i april måned ind i kalenderen. Det var en succesfuld eftermiddag.