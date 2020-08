Jan Diemer, som bor i en bolig på Torsbo, er irriteret over affaldshåndteringen på plejecentret. Jan Diemer har, som mange andre på stedet et handicap, han er blind, men skal alligevel selv aflevere skraldet i spandene - og nu skal han så gå længere med skraldet. Her er han fotograferet med Dorthe Henriksen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Ældre og handicappede skal nu gå længere med deres skrald

Sydkysten - 13. august 2020

Overfyldte skraldespande, som ikke bliver tømt, planer om en ny affaldsplads længere væk og tunge låg, gør det besværligt for beboere på Torsbo at tømme komme af med deres husholdningsaffald. Det har nu stået på så længe og er blevet så slemt, at beboer på stedet, Jan Diemer, nu har valgt at råbe op om problemet:

- På mandag har den stået fyldt i 14 dage, forklarer han og viser en skraldespand, som har stået med top på i 14 dage. Han har forsøgt at få både kommunen og Vestforbrændingen, som står for affaldsindsamlingen i området, til at tømme den - uden held.

- Vi har hørt også rygter om, at affaldspladsen, som ligger lige her, skal sløjfes, forklarer Jan Diemer i samme omgang. Affaldspladsen ligger lige ved siden af hans bolig, og han skal derfor ikke gå særligt langt for at aflevere sit skrald. Den bliver flyttet længere væk.

At affaldspladsen skal sløjfes er, ifølge Ishøj Kommunes Center for Ejendomme rigtigt nok. Dermed får Jan Diemer og de andre beboere i hans afdeling af Torsbo længere, når de skal af med deres husholdningsaffald - beboere, som i kraft af at være visiteret til en bolig på Torsbo, har forskellige handicaps. At beboerne er besværede betyder også, at flere har problemer, når de skal løfte låget på de store 240 liters skraldespande, da de kan være tunge.

- Vi bor jo i de her boliger, fordi vi har forskellige problemer, og skal have en del hjælp i hverdagen, siger Jan Diemer, som er blind. Andre i området er dårligt gående.

Jan Diemer forklarer, at de flere af beboerne allerede nu bruger meget tid på at aflevere skrald.

Brandregler skal overholdes

Kirsten Christensen fra Center for Ejendomme fortæller, at ændringerne kommer som følge af beslutningen om, at alle kommuner fra 2022 skal sortere affald, og at det i den forbindelse har været svært at finde pladser til skraldespandene.

- Det er vi i gang med på Torsbo. Men her er også nogle brandregler, som vi skal overholde. Skraldespandene skal låses inde, så de ikke kan køres ud og sættes ild til. Så vi skal lave et skur, og det er der ikke plads til nogle af de steder, hvor der i dag står skraldespande, forklarer Kirsten Christensen.

Hun forstår frustrationerne fra Jan Diemer og de øvrige beboere, men fortæller, at situationen er svær:

- Alternativet er at bygge et skur ved hver dør, hvilket også er omfangsrigt. Det, der generer lidt, er, at de tidligere havde skraldespandene tæt på deres dør. Nu skal beboerne gå længere med skraldet og det kræver en ekstra indsats af dem forklarer hun og erkender, at kommunens kommunikation til beboerne ikke har været god nok.

- Jeg har bedt om, at der kommer en skrivelse ud til beboerne, hvor de kan se, præcist hvad der skal ske, siger hun.

De skraldespande, som ikke er blevet tømt, har hun også en forklaring på:

- Man har sløjfet nogle containere, men ikke hentet dem hjem. Det er ret uheldigt, for når Vestforbrændingen ikke har registreret skraldespandene, så bliver de ikke tømt. Som det står lige nu, så er der mange containere til ikke mange borgere. Det håber jeg, snart kommer i orden, forklarer Kirsten Christensen. Da journalisten kontakter Jan Diemer igen, er de fjernet.

Kirsten Christensen vil også gerne hjælpe beboerne med de tunge låg, men det er lidt sværere:

- Tager gerne mod forslag, til hvordan man gør med de låg. Jeg vil gerne høre gode forslag, siger hun.