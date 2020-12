Ældre Sagen i Vallensbæk var for nylig på tur. Foto: Ole Løndal fra Ældre Sagen

Ældre Sagens tur til Farmacihistorisk Museum

Guiden Mette fortalte blandt andet om, hvordan kloge koner op gennem tiderne brugte urter og lignende til helbredelse. Mette fortalte ligeledes, at man ofte brugte igler til forskellige sygdomme. En "behandling" som flere døde af. Deltagerne fik set billeder af gamle Apoteker, som deltagerne kunne nikke genkendende til og fik fortalt om recepter, som mange unge i dag slet ikke kender til. Ligeledes så man en stor samling af maskiner til tabletfremstilling. Alle var iført mundbind eller visir på rundvisningen. Nogle af deltagerne var på forhånd lidt vidende indenfor sundheds- og apotekervæsenet. Men for alle var mange af fortællingerne ren nostalgi at høre på. Afslutningsvis blev der indtaget en frokost i Pharmakons restaurant.