Ældre Sagen på deres årlige Bakken-tur

Trygheds opkalderne fik sat ansigt på flere af dem, de ringer til på aftalte tidspunkter. Efter at have været på lidt sightseeing i det pragtfulde solskinsvejr, skulle man spise på restaurant Skovly. Der blev serveret koldt bord med lune retter og til sidst æblekage. Tiden gik hurtigt og pludselig ventede bussen klar til at køre de glade og mætte deltagere hjem til Vallensbæk. Ældre Sagen siger tak til den socialhumanitære gruppe for et fantastisk arrangement og tak til Lions for deres økonomiske støtte.