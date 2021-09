Ældre Sagen besøgte andelslandsby

Stor var forundringen over at solen skinnede over Andelslandsbyen hele dagen. Vi skulle opleve alt "det gamle" fra midten af 1900 tallet. Efter at have kigget lidt i det første hus, som indeholdt en lille kopi af Nyvang provinssygehus, gammelt legetøjshandel, gammel frisørsalon, brevsamlingssted (posthus), lygtemager (blikkenslager) og meget mere, blev vi transporteret rundt i hele området af hestevogn trukket af to heste.