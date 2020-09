ABC - alle børn cykler, igen

I Vestegnens Trafiksikkerhedsråd uddeler vi også præmier for deltagelsen i kampagnen. Det betyder, at den klasse i kommunen, der har klaret sig bedst, får en gevinst til klassekassen. Den præmie bliver uddelt efter efterårsferien.

Cykling i hverdagen hjælper børn, lyder det fra Cyklistforbundet, der med kampagnen Alle Børn Cykler vil hjælpe børn til at cykle mere både i og uden for skoletiden.

Vallensbæk Kommune er blandt de i alt 36 samarbejdskommuner, der har valgt at gøre en særlig indsats for at støtte, at så mange klasser fra kommunens skoler som muligt cykler med.