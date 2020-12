Årets købmand findes i Karlslunde

Sådan siger Harley Jacobsen om sin udnævnelse som Årets Købmand i Meny-regi. Hvert år kårer kæden årets købmand i både Vest og Øst, og her har Harley Jacobsen altså gjort sig fortjent til den østlige titel. Det er han stolt af.

- Jeg er da pavestolt. Anerkendelsen af det benhårde arbejde, jeg har lagt i butikken, er selvfølgelig vigtig for mig, siger han.

Harley Jacobsens titel som årets Meny-købmand kommer på baggrund af især to ting. Først og fremmest har han fået Meny-konceptet til at stå stærkt i butikken, og samtidig har han vist et socialt ansvar ved ansættelse af flere medarbejdere med forskellige udfordringer.