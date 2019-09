Elin og Kristian Pedersen modtager årets Ældrepris af borgmester Ole Bjørstorp. PR-foto

Årets frivillige blev fejret og fik priser

Fredag den 27. september 2019 var over 170 frivillige, politikere og medarbejdere samlet på Ishøj Idræts & Fritidscenter for at fejre fællesskabet og det frivillige sociale engagement i Ishøj.

Som noget nyt blev der uddelt priser til festen: Ishøj Kommunes Ældrepris og Handicappris samt den nyindstiftede Sociale frivilligpris.

Den sociale frivilligpris blev givet til Vågetjenesten under Røde Kors Ishøj for at hjælpe medborgere i den sidste tid på en tryg, nærværende og omsorgsfuld måde. De frivillige vågere er ikke kun en stor støtte for de døende, men også for pårørende.

- Jeg er meget overrasket og overvældet over, at vågetjenesten får sådan en flot pris. Det er et kæmpe skulderklap til mig og mine vågere - og det fortæller mig, at vi gør et godt stykke arbejde. Jeg er så utrolig glad og helt høj på vores alles vegne, fortæller Lone Algreen fra Vågetjenesten under Røde Kors Ishøj.

Ildsjæle blev hyldet

Til frivilligfesten blev året Ældrepris uddelt til to medborgere, som er med til at skabe glæde og fællesskab for kommunens ældre borgere. Prisen gik til Elin og Kristian Pedersen, som blandt andet laver mad i Café Tranestuen hver torsdag.

- Det er med stor glæde, at jeg kan tildele Elin og Kristian Pedersen årets Ældrepris for deres hårde arbejde og trofaste engagement. De er indbegrebet af ildsjæle, og deres frivillige indsats er med til at give ældre medborgere mulighed for at styrke deres sociale netværk over et veltilberedt måltid mad. Elin og Kristian har et stort overskud og hjerterum, som kun kan være til inspiration for andre, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Meningsfulde fællesskaber

Årets Handicappris gik til Neurogruppen, som er et lokalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og senhjerneskade. I Neurogruppen kan borgerne få hjælp af kommunale vejledere, deltage i aktiviteter og træning samt være en del af et forstående og rummeligt socialt fællesskab.

- I Neurogruppen har borgerne skabt et fantastisk fællesskab og frirum, hvor der både er plads til grin og alvor. Alle bidrager til et fællesskab, hvor man ikke skal forklare eller stå til regnskab for sine - ofte - skjulte handicaps. Et sådan fællesskab kan være afgørende for at skabe livskvalitet og trivsel i et liv med udfordringer, som et liv med hjerneskade kan medføre. Derfor er jeg meget glad for, at kunne give Neurogruppen årets Handicappris, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen.

Frivilligfesten bød også på lækker mad, musikalsk underholdning fra Peter Philipsen, der spillede Kim Larsen-hits, og socialt samvær, hvor de mange frivillige havde mulighed for at mødes på tværs af initiativer, foreninger og netværk.