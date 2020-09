Ådalens Privatskole har indviet nye lokaler

Eleverne på Ådalens Privatskole i Ishøj kunne for nyligt tage hul på et nyt skoleår, samtidig med at de kunne indvie en ny bygning.

Efter fællessangen fik skolens yngste elev, Elias, og skolens ældste elev, Bertram, lov til at klippe snoren ind til den nye bygning. Her får privatskolen nu en sportshal, lokaler til skolens overbygning, skolens administration og lærerfaciliteter.

Klappet ind Efter snoren var klippet fik hele 6.a lov til at gå ind ad den nyåbnede dør, mens resten af eleverne klappede. Herefter blev resten af klasserne klappet ind, hvorefter den nye bygning blev taget i brug for første gang.

- Det står meget mere mål med den måde, vi driver undervisning på. For eksempel hvis vi skal sætte en musical op, holde en morgensamling for hele skolen, eller nogle elever skal vise noget til resten af eleverne, så har vi nu den mulighed i hallen. Det kan også være højtider, som vi skal fejre i fællesskab, siger Henrik Langer Carlsen. Han glæder sig over, at det er topmoderne faciliteter, skolen nu kan tage i brug.